Мей може продовжити членство Британії в Митному союзі ЄС

Мей готова продовжити членство до 2022 року

Так, за словами Мей, вона готова піти на поступки Лейбористської партії і продовжити членство в Митному союзі і після виходу Британії з Європейського союзу. Вона впевнена, що це зможе наблизити лінію уряду з умовами, які висуває опозиція.

Відзначається, що Мей збирається представити план “всеосяжного, але тимчасового митного механізму у відносинах з ЄС, який буде функціонувати до наступних загальних виборів, які відбудуться у Великобританії в червні 2022 року.

Крім того, за даними газети, уряд готовий піти на поступки ще в двох сферах. Очікується, що Мей погодиться з розповсюдження на Британію дії нормативних актів ЄС, що стосуються обігу товарів. Також уряд готовий зафіксувати в новому законі забезпечення Британією після Brexit такий же захистом прав трудящих, яка існує в країнах ЄС.

На такі поступки Мей готова піти заради схвалення Палатою громад її угоди про Brexit. Однак це може викликати негативні наслідки з боку консерваторів-євроскептиків, що загрожує розколом всередині парламентської фракції.