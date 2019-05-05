У Бахмуті екс-сепаратист «ДНР» здався поліції

Молодий чоловік приєднався до сепаратистам ще будучи неповнолітнім. Зараз він дає свідчення правоохоронцям про колишніх «колег».

В Донецькій області 22-річний сепаратист «ДНР» добровільно здався українським правоохоронцям, повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

У поліцію Бахмута звернувся колишній учасник незаконних збройних формувань, який перейшов на бік сепаратистів ще в червні 2014 року, ще будучи неповнолітнім.

У червні 2014 року 17-річний підліток під впливом російської пропаганди прийшов до сепаратистам допомогти будувати «русский мир». Однак, коли через кілька місяців українські військові звільняли північні міста Донецької області, він злякався і залишився в рідному місті. Але згодом вирішив знову приєднатися до НВФ, і в серпні 2014-го поїхав у Донецьк, де приєднався до одного батальйонів так званої «ДНР» і в січні 2015 охороняв адміністративна будівля цього батальйону.

Чоловік вирішив здатися українським правоохоронцям після того, як в ЗМІ дізнався про можливість звільнитися від кримінальної відповідальності.