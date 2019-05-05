Ярмарок наречених, або Як проходить конкурс краси серед чоловіків у Нігері

Жіночі конкурси краси вже давно стали звичними, а от серед представників сильної половини людства такі змагання – рідкість. По-справжньому знають толк в чоловічому чарівності жителі племені Wodaabe, які проживають на території Нігеру. Тут щорічно проходить свято, на якому чоловіки змагаються за звання самого-самого,оцінюють конкурсантів жінки, і при бажанні вони можуть забрати будь-якого конкурсанта себе в чоловіки!











1. Конкурс краси серед чоловіків племені Wodaabe (Нігер). Конкурсанти вишикувалися перед журі







2. Зазвичай до конкурсу чоловіки готуються завчасно: прикрашають вбрання яскравими аксесуарами, а на обличчя наносять жовту охру. Свято традиційно відкривається парадом, відважні воїни племені танцюють і піт прямо посеред пустелі, щоб справити враження на суворих суддів. Серед критеріїв, за якими оцінюють претендентів на перемогу, краса обличчя, високий ріст і граціозність, оригінальність наряду, яскравість очей і білизна посмішки.







3. Вражаючі вбрання з яскравими аксесуарами







4. Ефектний головний убір







5. Прикраси, розпис по тілу і яскравий орнамент на одязі

Головні шановані цінності в життя цього племені – це краса, худобу і сім’я. Здавна це плем’я займалося скотарством, сьогодні більшість кланів займається поставками м’яса, “годують” населення від озера Чад до атлантичного узбережжя Сенегалу.







6. Чоловіки племені Wodaabe в національних спідницях







7. Здорові зуби – один з критеріїв краси







8. Виразні брови і губи

Незвичайне свято-змагання проходить у вересні в кінці сезону дощів перед початком щорічної міграції тварин. Дійство отримало назву Геревол, воно об’єднує жителів різних кланів. Крім конкурсу краси, молоді люди з’їжджаються сюди, щоб взяти участь в гонках на верблюдах, а також у незвичайній шлюбної церемонії. Жінки, які оцінюють спритність і красу чоловіків, мають право вибрати собі чоловіка серед конкурсантів.







9. Чоловіки мріють знайти свою любов на цьому святі







10. Майже голлівудські посмішки чоловіків з племені Wodaabe (Нігер)







11. Жінки племені Wodaabe визнані одними з найкрасивіших в Африці

Змагання проходять протягом декількох днів під пекучим сонцем посеред Сахари. Щоб підтримувати себе у формі місцеві жителі часто п’ють спеціальний настій на корі дерев, який володіє галлюциногенним ефектом. Мабуть, від цього їх руху дійсно стають більш пластичними, а посмішка – широкою.







12. Ритуальний танець







13. Чоловічий конкурс краси



