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З’єднання явилися нові подробиці вбивства поліцейського начальника під Києвом

05.05.2019

Медики швидкої допомоги не змогли врятувати життя заступнику начальника Баришівського відділення поліції, на якого було здійснено замах в ніч на 5 травня. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Зазначається, що в ніч на 5 травня чоловік, перебуваючи поза службою, відпочивав у місцевому кафе “Маестро”. У якийсь момент поліцейський вийшов на терасу, коли невідомий здійснив постріл у нього, поранивши у шию.

На місце надзвичайної події негайно прибули медики швидкої допомоги, проте врятувати життя чоловікові не вдалося. Наразі поліція області організувала оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

В області проводитися спецоперація “Сирена”. За фактом вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від дев’яті п’яти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнена язнення.

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