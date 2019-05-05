Обстріл Ізраїлю: ЄС і США зробили заяви

Держдеп США заявив, що стоїть на стороні Ізраїлю, а в ЄС закликали обсепечить ізраїльтянам і палестинцям право жити в умовах миру.

Європейський Союз і Держдеп США засудили і закликали негайно припинити ракетні удари по Ізраїлю з боку сектора Газа. Про це сказано в заяві спікера зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич та заяві Держдепу США.

«Деескалація цієї небезпечної ситуації терміново необхідна для забезпечення захисту життів цивільних осіб. Ізраїльтяни і палестинці мають право жити в умовах миру», — йдеться в заяві ЄС.

У свою чергу, в США заявили, що стоять на боці Ізраїлю і повністю підтримують його права на самооборону «в умовах цих мерзенних атак».

«Сполучені Штати рішуче засуджують безперервний шквал ракетні обстріли палестинськими рухами ХАМАС і «Ісламський джихад» із сектора Газа невинного цивільного населення і громад по всьому Ізраїлю. Ми закликаємо тих, хто несе відповідальність за насильство, негайно припинити цю агресію», — йдеться в поширеній заяві американського держдепартаменту.

Нагадаємо, з сектора Газа по Ізраїлю напередодні були запущені не менше 200 ракет, десятки з них були перехоплені системою ППО ” Залізний купол.

У відповідь ізраїльські військові нанесли удари по 120 терористичних цілях по всьому сектору Газа. Телеканал Al Jazeera повідомив, що при атаки з повітря на різні райони Гази були вбиті дев’ять палестинців.