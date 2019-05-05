Цимбалюк присоромив одержувачів паспортів РФ на Донбасі

Український журналіст Роман Цимбалюк обурився тим фактом, що деякі жителі окупованого Донбасу готові отримати російський паспорт тільки з-за того, що пенсії в країні-агресора більше українських всього на 2 тис. рублів (818 гривень).

Він нагадав, що подібним чином Росія вже заманювала до себе Крим, однак після окупації заявила його жителям, що коштів на їх утримання немає. Свою позицію з цього приводу Цимбалюк виклав у відеоблозі на YouTube. “У Пекіні Путін сказав, що середня пенсія в Україні на російські гроші — 6 тисяч рублів (2456 грн. — Ред.). Так, середня пенсія, напевно, об’єктивно в Росії може бути вище. Але тут все дорожче. І ось коли президент Росії говорить, що вони будуть роздавати паспорти РФ всім українцям, вони ваблять нас цими пенсіями російськими”, — пояснив журналіст.

“Ось, у Криму вже манили нещасних бабусь, а потім приїхав Мєдвєдєв і вони говорили: “Ми не можемо прожити на 8 тисяч рублів (3275 грн. — Ред.)”. 8 тисяч рублів, увага! А Путін говорить, що середня пенсія в Україні — 6 тисяч рублів в еквіваленті. Це що виходить, Батьківщину продали за 2 тисячі рублів?! По-моєму, це ідіотизм. Не можна вимірювати життя і свою країну пенсіями”, — засудив “мисливців” за паспортами країни-окупанта.