Справу про втручання у вибори США. Суд відправив на експертизу флешку з «голосом Ситника»

Печерський районний суд Києва призначив комплексну комп’ютерно-технічну експертизу та експертизу звукозапису, на яких людина з голосом директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника розповідає, що допомагав кандидату у президенти США Хілларі Клінтон під час виборів в 2016 році.

Відзначається, що відповідним клопотанням до суду звернувся прокурор Державного бюро розслідувань. У документі зазначено, що 14 березня 2019 ДБР за зверненням нардепа Борислава Розенблатта зареєструвало кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень окремими працівниками НАБУ (ч. 1 ст. 365 КК України).

У той же день політик оприлюднив у ЗМІ записи, на яких зафіксовано розмову особи по голосу, схожого на голос директора НАБУ Артема Ситника. На зазначених плівках йдеться про підтримку одного з кандидатів і зниження рейтингу іншого кандидата на посаду президента США шляхом розголошення даних попереднього розслідування у кримінальних провадженнях, пов’язаних з відомостями, що містяться в списках «чорної бухгалтерії Партії Регіонів».

«Там якраз Хілларі чого програла, а я коли чорну бухгалтерію розслідував, ми ж оприлюднили дані Манафорта, якого посадили… Манафорт, це ж був керівник вищого штабу Трампа», — говорить людина з голосом директора НАБУ.

У судовому рішенні також зазначається, що карту пам’яті Kingston 16Gb з вірогідним голосом Артема Ситника було вилучено під час обшуків 27 березня у ТОВ «Мисливське господарство Поліське-Сарни» (Рівненська обл., Рівненський р-н, сщ. Страшево, вул. Робоча, 3), власниками якого є п’ять жителів Рівненської області Валентин Войчишина, Сергій Рабченюк, Микола Тарасенко, Микола Каращук і Борис Зелінський (був помічником нардепа V скликання від Партії регіонів Василь Берташ).

Експерти Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, яким доручено провести експертизу, повинні дати відповіді на ряд питань, зокрема, яка технологія та хронологія створення файлів, що містяться на певному носії, за допомогою якого технічного пристрою зафіксовано аудіозапис, проводилася аудіозапис безперервно або з окремими проміжками часу, брав участь директор НАБУ в зафіксованих на фонограмах розмовах протягом 29 грудня 2018-3 січня 2019.