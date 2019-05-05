У Києві поліція затримала банду квартирних злодіїв, які намагалися втекти на «Рено»

У Києві співробітники карного розшуку Головного управління поліції, проводячи профілактичні заходи і відпрацьовуючи інформацію про можливі квартирних крадіжках у Деснянському районі, виявили банду квартирних злодіїв. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Києва.

Зазначається, що як тільки зловмисники скоїли крадіжку, відразу сіли у автомобіль Renault (AA5740XA), після чого почалася погоня.

На Закревського, 37, правоохоронці заблокували рух втікачам. Вже після того, як злочинці відчули на смак землю, в яку їх професійно поклали обличчям, зрозуміли, що жарти скінчилися.

Всі троє затримані, під час перевірки знайдено багато крадених речей і різні ключі і відмички. На місці працює слідчо-оперативна група і криміналісти.

Усіх трьох затримали в порядку статті 208 КПК України і, як мінімум, цю ніч вони проведуть в ізоляторі, а далі вже — як суд вирішить.

Фото: kyiv.npu.gov.ua