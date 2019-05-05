«Дуля в кишені?» Радників Зеленського спіймали на незнання етикету

Радників переможця виборів президента України Володимира Зеленського спіймали на порушенні протоколу при спілкуванні з журналістами. Зокрема, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк та член штабу Зеленського Руслан Рябошапка тримали руки в кишенях, коли їм ставили питання представники світової преси.

Цей казус стався в Брюсселі. Фотодоказ опублікував на своїй сторінці в Facebook радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

«Слухайте, ну це вже не смішно. Від слова «зовсім». Ці «ефективні менеджери» зі штабу одного з кандидатів викликають вже навіть не «занепокоєння». Може, це від перевтоми, а, може, ще від чого, але ці «двоє зі скриньки» починають задавати новий тренд від України» для світової дипломатії», — обурився він.

Мартиненко нагадав, що це вже другий прокол соратників Зеленського після події на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тоді Данилюк прямо під час переговорів виклав на стіл два мобільних телефони.

«Дуля в кишені під час брифінгу перед пресою в Брюсселі, що здалеку нагадує один настільний вид спорту в кишеньковому виконанні, швидше нагадує дикунів, але точно не представників цивілізованої європейської країни. Приберіть від мене це. Просто сховайте. Відправте їх шукати нове місце для адміністрації» десь за місто і не показуйте більше європейцям. Взагалі нікому не показуйте», — дивується Мартиненко з поведінки Данилюка і Рябошапки.

Підсумовуючи, він висловив надію на те, що після інавгурації і вступу в повноваження президента Зеленського зазначені люди більше не будуть ніде представляти Україну.

У коментарях під постом українці також висміяли безглуздий казус з Данилюком і Рябошапкой і залишили з цього приводу безліч жартів.

«Чіткі пацы», «Не, ну ти че. Пациків в люди, нарешті, вибилися. А ти їх так відразу обламуєш. Не по-пацанськи як-то», «Як кажуть на Троєщині «рульные пациків на моцыках», «Руки в кишенях — то таке… Добре, що хоч публічно в носі не колупаються», «Вони в кишенях або дулі крутять, щоб не наврочили, або схрещують пальці, бо пі..ят», — пишуть люди.