У Данії поховали трьох дітей найбагатшої людини країни

Труни були прикрашені квітами та повітряними кульками

В місті Орхус в Данії відбулися похорони трьох дітей данської мільярдера Андерса Холька Поулсена – найбагатшої людини країни.

Його доньки, 12-річна Агнес і 14-річна Альма, а також п’ятирічний син Альфред загинули 21 квітня під час кривавих терактів на Шрі-Ланці – при вибуху в готелі Shangri-La в Коломбо, де відпочивала вся сім’я бізнесмена. Сам 46-річний Андерс був поранений. Його дружині Ганні і 14-річної дочки Астрід вдалося залишитися неушкодженими.

Як повідомляє видання Daily Mail, на траурній церемонії були присутні прем’єр-міністр країни Ларс Лекке Расмуссен, а також члени королівської родини Данії – дружина наслідного принца Фредеріка кронпринцеса Мері з трьома своїми дітьми – принцесами Ізабеллою і Йозефіною, принцом Вінсентом. Старша, 12-річна Ізабелла, плакала, і мати її втішала.

Білі труни були прикрашені квітами, а до труни Альфреда, самого молодшого з дітей, були прив’язані повітряні кульки. Його єдина вижила сестра Астрід перерізала утримувала їх мотузку, відпустивши кулі в небо.

Поульсен – власник міжнародної мережі магазинів одягу Bestseller, а також найбільший акціонер британського інтернет-магазину одягу ASOS, акціонера німецької компанії Zalando. Він також є найбільшим приватним землевласником Шотландії. За кілька днів до трагедії мільярдер оголосив, що перепише своє шотландське майно на чотирьох своїх дітей.









