Вірка Сердючка настільки кумедно осідлала велосипед, що ти засмієшся

Епатажна Вірка Сердючка, яка також виступить на “Євробаченні-2019” в Ізраїлі в ролі запрошеної зірки, вражає Європу не тільки своєї харизмою, але й вмінням сідлати велосипед. Що у неї виходить не дуже впевнено, але смішно.

Зараз екстравагантна українська співачка і зірка, яка посіла друге місце на “Євробаченні” в 2007 році, перебуває в Копенгагені. Саме в Данії проходять додаткові зйомки, які організувала ізраїльська компанія MyHeritage, що виступає в ролі спонсора головного пісенного конкурсу світу.

Проте в перервах між робочими моментами зірка навіть встигає розважитися разом зі своєї мамою. Що-що, а створювати настрій співачка вміє.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 2 Май 2019 в 9:54 PDT

На відео, яке Вірка опублікувала в своєму Instagram, вона зі своєї фірмовою зіркою на голові та в світшоті з написом Love їздить велосипедом. А її мама притримує кумедну селебріті, щоб та не впала.

Цей перформанс від Вірки розсмішив не тільки випадкових спостерігачів, але й навіть українських зірок, які швиденько відреагували на відео в соцмережі. Так, не стримували емоцій Даша Астаф’єва, Melovin, Леся Нікітюк та інші прихильники зіркової співачки.

: lux.fm