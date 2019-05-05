Українець відсудив у держави мільйон гривень за три незаконні роки в СІЗО

Мешканець Кривого Рогу відсудив у держави мільйон гривень за те, що його три роки незаконно тримали в СІЗО та ще рік – під підпискою про невиїзд. Усе за нібито отриманий хабар. Чоловік вимагав 16 млн грн, та зрештою йому призначили менше 40 тис. дол. компенсації.

Мешканця Кривого Рогу Олександра Денисенка (скоріше за все, він чиновник чи посадова особа) намагались осудити за нібито отриманий хабар. Про це повідомили у канцелярії Жовтневого райсуду Кривого Рогу. Незаконне, як вже встановлено, що кримінальне переслідування тривало з 2011 до 2015 року. У червні 2018-го чоловік звернувся до України з позовом на 16 млн грн.

«Під час судового розгляду чоловік доводив, що він протягом більше чотирьох років був підданий незаконному кримінальному переслідуванню, з яких більше трьох років тримався під вартою у місцях попереднього ув’язнена язнення, та все це завдало йому моральних страждань, які повинна відшкодувати держава Україна», – повідомили в суді.

СІЗО й арешт майна на 7,5 років

Переслідування чоловіка тривало з січня 2011 року до червня 2015-го. Спочатку в січні 2011 року його взяли під варту та до початку березня 2014 року тримали в СІЗО. А потім ще до червня 2015 року він був на підписці про невиїзд.

Більше того, за даними Суднового реєстру, на все його майно з січня 2011 року до жовтня 2018 року (тобто протягом більше ніж 7,5 років) було накладено арешт.

«Це службова особа. Її судили за ст. 368 Кримінального кодексу («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»)», – уточнили в канцелярії Жовтневого райсуду Кривого Рогу.

У відповідь на позов представник казначейської служби, який виступав від імені України, заявивши, що сумнівається в тому, що чоловік зазнав якоїсь моральної шкоди, три роки перебуваючи в СІЗО. Тому до справи залучили експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.

Це рішення може оскаржити як постраждалий (щоб попросити більшу суму відшкодування), так і представники казначейства (щоб її зменшити).

«Відшкодування не відповідає стражданням»

Розгляд справи менше ніж за рік в умовах українських судів, та ще й на користь позивача, – результат дуже хороший, враховуючи, що подібні справи можуть розглядатись роками. Так вважає адвокат компанії «Климчук та партнери» Володимир Воронцов.

Утім він прогнозує, що в цій справі крапка не поставлена. Компенсація в розмірі 38 тис. дол. за три роки за ґратами та рік підписки про невиїзд для людини, яка ні в чому не була винна, – сума просто принизлива. Тож адвокат припускає, що Олександр Денисенко домагатиметься більшого відшкодування, аж до позову до Європейського суду з прав людини.

«Ця справа доволі цікава, але, на жаль, у Судновому реєстрі ще немає повного тексту судового рішення. Є лише його частина, у якій бракує мотивації, посилань і самих позовних вимог. Тому коментувати можна лише загалом.

Чи справедлива сума компенсації в 1 млн грн? Відповідаючи на це запитання, слід взяти до уваги те, що людина незаконно провела за ґратами більше трьох рокі. Я вже не кажу про підписку про невиїзд, обшуки, арешт майна й інші незручності під час досудового розслідування. Треба зважити й на умови тримання під вартою – чі були вониналежними (за неналежних умов сума може збільшитися). Альо все одне, виходячи з практики, компенсація мала б бути більшою, ніж 1 млн грн.

Для України це, можливо, і нормальна сума, але якщо врахувати страждання, яких зазнала людина, то смороду цій сумі не відповідають (хоча без повного судового рішення ми не бачимо, яким був висновок експерта, яку методику застосовували та як саме суд мотивував своє рішення). Так що, можливо, цей чоловік разом зі своїми захисниками домагатиметься, щоб йому виплатили 16 млн грн, які були зазначені в позовній вимозі із самого початку.

Треба буде пройти подальші інстанції: апеляцію, касацію. Лише після цього захисники зможуть звернути до ЄСПЛ. Якщо вони підуть цим шляхом, то позивач, звісно, понесе витрати на роботу адвоката. Альо якщо ЄСПЛ винесе рішення на користь позивача, ці витрати будуть компенсовані за рахунок держави», – сказав Володимир Воронцов.