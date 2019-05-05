Супрун пояснила, як вживати мінеральні добавки без шкоди для здоров’я

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як правильно вживати мінеральні добавки, щоб вони принесли користь здоров’ю.

Відповідний пост вона оприлюднила на своїй сторінці в Facebook.

“Пити мінеральні добавки досить поширена практика. Щоб ви даремно не витрачали кошти і не нашкодили своєму здоров’ю – завжди консультуйтеся з лікарем перед тим, як пити будь-які добавки”, – зазначила в.о. міністра.

Вона також дала поради, як правильно вживати найпоширеніші мінеральні добавки: кальцій, магній і цинк.

💊Кальцій

➡Кальцій потрібен не лише для здоров’я кісток. Він є сигнальною молекулою в середині клітини, кофактором багатьох ферментів. Рівень кальцію в крові має бути сталим. Ми маємо отримувати близько 1 грама кальцію на добу.

➡Чи добавки кальцію безпечні? Краще пити цитрат кальцію, і пити його в кілька прийомів упродовж дня дозами не більше за 600 мг. Добавки кальцію взаємодіють з іншими ліками, в тому числі з антибіотиками, бісфосфатами та ліками проти гіпертензії. Крім цього, кальцій погіршує засвоєння добавок магнію, цинку і заліза. https://mayocl.in/2EVCLF1

➡ Чи допоможуть добавки кальцію від ламких нігтів та волосся? Ні. Брак кальцію в організмі проявляється як втрата кальцію, а в крові його рівень постійний, тож ані на волосся, ані на шкіру це не може вплинути. Якщо у вас ламкі нігті поряд з низкою інших симптомів — потрісканими губами, задишкою, втомлюваністю чи раптовим набором ваги, варто звернутися до лікаря. Це може бути проявом анемії або ж недостатньої активності щитоподібної залози. https://upmc.me/2vAbjFm

➡Ви можете знайти кальцій в молочній сироватці, молоці та молочнокислих продуктах, але не вершках чи сметані, сирі типу пармезан, моцарела та сулугуні. Також кальцій є в білокачанній, цвітній та пекінській капусті.

💊Магній

➡Магній є кофактором майже 80% ферментів в нашому тілі. Він потрібен для утворення нейромедіаторів, а його брак пов’язують із серцево-судинними хворобами, діабетом, остеопорозом, гіпертензією, та неврологічними порушеннями. https://bit.ly/2VIEq7X

➡ Денна потреба в магнії — 3,6 мг/кг. Більшість добавок пропонує більшу дозу. Але річ у тім, що магній має обмеження в засвоєнні. Які саме?

➡Магній поглинається в кишківнику пасивним та активним перенесенням. Активне означає, що є білок, який як перевізник, тягне іон магнію із кишківника в кров. Це важливий момент, адже в такому разі саме кількість переносників буде обмежувати здатність тіла засвоїти магній. Магній, кальцій та цинк мають спільний переносник в кишківнику — що їх більше в організмі, то сильніша конкуренція і гірше поглинання. https://bit.ly/2H1W7r1

➡Якщо ви хочете приймати магній, то пийте його невеликими дозами та окремо від кальцію та цинку, і поєднуйте із білковою та жирною їжею, сухарями і коренеплодами -— вони сприяють поглинанню магнію. А висівки, гриби, шпинат, горіхи і високі дози інших мінералів будуть перешкоджати засвоєнню магнію з добавок.

➡Магній міститься в усіх зелених овочах, зелені та крупах. До прикладу, еквівалент БАДу з магнієм — це перлова чи кукурудзяна каша зі шпинатом чи пореєм та жменя горіхів і гарбузового насіння. https://bit.ly/2H1W7r1, https://bit.ly/2VOhe8m

💊Цинк

➡Цей мікроелемент потрібен для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран та роботи мозку.

➡Добавки цинку ефективні у лікуванні тривалої діареї в дітей і її запобіганні, та рекомендовані при кишкових інфекціях. Достатнє споживання цинку може сповільнити пов’язані із віком хронічні хвороби, остеоартрит, остеопороз та дегенерацію сітківки ока. Добавки цинку контроль рівню глюкози та баланс жирів у хворих на діабет. Цинк потрібний для утворення сперми, його також можуть прописати людям з ВІЛ. https://bit.ly/2WtgQJS, https://bit.ly/2LmCqys, https://bit.ly/2V01Xx4.

➡ Нестача цинку може проявлятися у випадінні волосся, дистрофії нігтів (сильному спотворенні), еректильній дисфункції, відставанні розвитку в дітей, частих застудах. Цинку найчастіше браку людям із алкоголізмом, порушенням засвоєння нутрієнтів (при хворобі Крона та целіакії наприклад), а також майбутнім і годуючим матерям та веганам. https://bit.ly/2V01Xx4

➡ Кількість цинку, потрібного нам, залежить від віку та ваги, та коливається від 5 до 12 мг/добу. Цинк не запасається на нашому тілі — зайве виводиться із сечею. Доза 40 мг на добу вважається безпечною. Добову дозу цинку варто вжити за 2-5 прийомів.

➡Хронічне передозування цинку може призводити до нудоти, судом, діареї, послаблення імунітету, порушення рівня ліпопротеїнів крові та анемії — до всього, що цинк мав би покращувати.

➡Чи шкідливе передозування цинком? Чоловіки, які споживають понад 100 мг цинку на день, мають у 2,3 рази вищий ризик раку простати, ніж решта. Вагітним і годуючим пити добавки цинку варто тільки після консультації лікаря. Також добавки цинку погіршують засвоєння низки антибіотиків та міді. https://bit.ly/2V01Xx4

➡Ви можете знайти цинк в м’ясі, морепродуктах, бобових, гарбузовому та конопляному насінні, какао та горіхах. Цинк в бобових та горіхах має низьку біодоступність, тому їх краще замочувати перед приготуванням чи споживанням. https://bit.ly/2vzvbbN