Мадуро закликав військових бути готовими до вторгнення США

Мадуро закликав готуватися до військового вторгнення американців на територію країни.



За словами Мадуро, венесуельські військові повинні бути готовими до можливих бойових дій проти американської армії.

“Військові повинні бути готові захищати країну зі зброєю в руках, якщо одного разу США вирішить зазіхнути на цю священну землю”, – зазначив венесуельський президент.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не планує проведення військової операції за участю американських військових у Венесуелі для усунення Мадуро. За словами Трампа, він просто хоче допомогти венесуельцям.

Як повідомлялося, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо визнав, що спроба усунення президента Ніколаса Мадуро зазнала невдачі. Причиною провалу спроби державного перевороту, за словами Гуайдо, стала недостатня підтримка з боку венесуельських військовослужбовців.

Додамо, у вівторок, 30 травня, у Венесуелі сталася спроба державного перевороту. Частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо висловив упевненість, що відсторонення Мадуро від влади – “необоротний процес”.