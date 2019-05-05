Світовий рекорд: українець виграв чемпіонат Європи з пауерліфтингу

Студент Харківського національного університету внутрішніх справ Сергій Білий виграв чемпіонат Європи з пауерліфтингу.

Про це поінформували в прес-службі МВС України.

Континентальна першість пройшла в чеському місті Пльзень.

Українець завоював золоту медаль, встановивши світовий рекорд за сумою триборства. Підсумковий результат Білого – 1092,5 кг.

У присіданні зі штангою українець зафіксував вагу 417,5 кг, у жимі штанги лежачи на горизонтальній лаві показав результат 315 кг, а в тязі – 360 кг.

Найближчого конкурента Білий випередив на 62,5 кг.

Gepostet von МВС України am Samstag, 4. Mai 2019

ДОВІДКА. Пауерліфтинг – силовий вид спорту, суть якого полягає в подоланні опору максимально важкого для спортсмена ваги. Пауерліфтинг також називають силовим триборством. Пов’язано це з тим, що в якості змагальних дисциплін у нього входять три вправи (присідання зі штангою на спині (точніше на верхній частині лопаток), жим штанги лежачи на горизонтальній лаві і тяга штанги), які в сумі визначають кваліфікацію спортсмена.

Раніше українська спортсменка Мар’яна Шевчук була визнана кращим пауерлифтером світу серед паралімпійців за підсумками 2018 року.