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Даша Астаф’єва пояснила, чому вже кілька років не може вийти заміж

05.05.2019

Українська співачка Даша Астаф’єва раніше заявляла, що зустріла чоловіка своєї мрії. Артистка вже декілька років зустрічається з бізнесменом Артемом Кімом, однак навіть після освідчення у серпні 2017 року вона не може вийти за нього заміж.

У програмі “Світське життя” Даша Астаф’єва відверто зізналась, що не боїться весілля та готова піти під вінець з коханим. Однак на заваді цій мрії стоїть кримінальна справа, в якій фігурує Артем Кім.

“Найголовніша проблема, чому ми не одружуємося – кримінальна справа мого нареченого. Тому що в Артема навіть немає паспорту”, – розповіла Даша Астаф’єва.

 

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 17 Май 2018 в 12:16 PDT

Окрім цього співачка зізналась, про яке весілля вона мріє. За словами Даші Астаф’євої, церемонію вони планують з першого дня знайомства з Артемом Кімом. Артистка прагне в цей день не бути під прицілом камер, а обмінятись клятвами в колі найближчих людей.

“Взагалі, не потрібно робити весілля пишним, запрошувати усіх, з ким ти колись зламав ногу і т.д. Весілля – це дуже інтимне свято, на якому повинні бути твої найближчі люди… Ми плануємо наше весілля з першого дня нашого знайомства!.. У нас є деякі проблеми, і я сподіваюся, що вони підуть з нашого життя, і, мабуть, нас стане більше і ми будемо офіційно у шлюбі!” – додала Даша Астаф’єва.

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