«Евробляхи» готуються дати бій влади

«Евробляхеры» готують нову масштабну акцію протесту. Власники «евроблях», вимагаючи перегляду митних акцизів, планують 15 травня 2019 року дати бій влади, а також мають намір повністю перекрити Київ.

Один з найбільш популярних автомобільних сайтів в Україні.

За словами лідера громадської організації «Авто Євро Сила» Олега Ярошевича, в травневої акції збираються прийняти участь в загальній складності до 100 000 власників автомобілів з іноземної реєстрації, які з тих чи інших причин їх не розмитнили.

За словами головного «евробляхера» Ярошевича, такі сили дозволять «евробляхерам» перекрити всі в’їзди і виїзди зі столиці України.