НАПК викрило нардепів у роботі на власні інтереси

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що двоє нардепів – Дмитро Святаш і Ярослав Дубневич – реалізуючи депутатські повноваження, діяли у власних інтересах.

Як повідомили в прес-службі НАПК, за виявленими фактами складено протоколи про адмінпорушення за ч. 2 ст. 172-7 Купап (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) і направлені в суд. Покарання за уазанной статті передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за умови вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів – штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За даними НАПК, інформація про порушення нардепами надходили від журналістів, громадських організацій та активістів.

Зокрема мова йшла про наявність конфлікту інтересів при підписанні депутатами конституційного подання від 10 липня 2018 р. про невідповідність Конституції україни окремих положень КПК України та закону, що визначає повноваження АРМА. “НАПК зібрало докази, які підтверджують, що депутати мають особисту зацікавленість у розгляді судом такого подання. Встановлено, що правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за фактом привласнення кредитних коштів АТ “УкрСиббанк”, виготовлення та використання підроблених документів. У рамках розслідування було накладено арешт і передано в управління АРМА нерухоме майно та корпоративні права ряду підприємств, зокрема ТОВ “Легалплейс” і ТОВ “Укрбізнес ЛТД”, засновником яких є дві юридичні особи: ТОВ “ФАВ-Україна” і компанія “Файмарк Рисорсиз Корп”, Панама”, – повідомили в НАПК. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “ФАВ-Україна” є мати Дмитра Святаша.

Також встановлено, що депутату видавалися доручення, згідно з якими він є повноважним представником іншої компанії – “Файмарк Рисорсиз Корп”, засновника ТОВ “Легалплейс” і ТОВ “Укрбізнес ЛТД”, наділений повноваженнями керівника, неодноразово брав участь у загальних зборах учасників цих товариств та прийнятті рішень, які стосувалися діяльності зазначених товариств. “Щодо Дубневича було встановлено, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м. природного газу НАК “Нафтогаз України” був накладений арешт і передано в управління АРМА цілісні майнові комплекси “Новороздольская ТЕЦ” і “Новояворовская ТЕЦ” , що належать ТОВ “Енергія-Новий Розділ” та ТОВ НВП “Енергія-Новояворівськ”, кінцевим бенефіціарним власником яких є безпосередньо депутат”, – йдеться в повідомленні.

Встановлені обставини свідчать, що Святаш і Дубневич вчинили дії і прийняли рішення в умовах реального конфлікту інтересів: користуючись наданими їм депутатськими повноваженнями щодо права на конституційне подання, разом із іншими народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду з конституційним поданням, щодо якого у них є приватний інтерес, заявили в НАПК.