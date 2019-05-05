Зникла зірка шоу «Топ-модель по-українськи»: прочісують ліси під Києвом

У Києві зникла безвісти учасниця популярного телевізійного шоу «Топ-модель по-українськи» 22-річна Анна Троян. Її шукає поліція та небайдужі громадяни. Про зникнення моделі повідомила «КП в Україні» з посиланням на близького їй людини Ганну Савченко.

Троян пропала в минулий четвер, 3 травня, в Києві. В останній раз її бачили в районі станції метро «Лісова» приблизно о 22:00.

«Якщо бачили або знаєте яку-небудь інформацію про Аню, прохання — відгукніться», — закликала Савченко небайдужих. Про зникнення моделі в соцмережах повідомив і її молодий чоловік. З його слів, у Троян села зарядка на мобільному телефоні. Вона все ще не вийшла на зв’язок. Він закликає киян взяти участь у її пошуку сьогодні, 5 травня. Збір о 13:00 біля станції метро «Лісова».

«Кому не байдуже-приходьте. Треба обшукати ліс», — пише хлопець. Варто відзначити, що Троян брала участь у 2-му сезоні «Топ-моделі по-українськи». Вона запам’яталася глядачам яскравою неординарною зовнішністю. На шоу модель зізналася, що раніше вживала наркотики. Проект вона сприймала як щасливий квиток у нове життя.