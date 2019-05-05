Супрун розвіяла міфи про популярних мінеральних добавках: що потрібно знати

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про мінеральних добавках і закликала всіх консультуватися з лікарем перед прийомом.

Так, кальцій потрібен організму не тільки для здоров’я кісток. Він є сигнальною молекулою всередині клітини, кофактором багатьох ферментів, але добавки кальцію не врятують від ламкості нігтів і волосся.

«Якщо у вас ламкі нігті поряд з низкою інших симптомів — потрісканими губами, задишкою, стомлюваністю або раптовим набором ваги, слід звернутися до лікаря. Це може бути проявом анемії або недостатньої активності щитовидної залози», — зазначила Супрун.

Магній є кофактором майже 80% ферментів в нашому тілі. Він потрібний для утворення нейромедіаторів, а його недолік пов’язують з серцево-судинні хвороби, діабет, остеопороз, гіпертензією та неврологічними порушеннями. Однак дана добавка має обмеження у засвоєнні: його потрібно приймати тільки невеликими дозами і окремо від кальцію і цинку.

Цинк необхідний для роботи імунної системи, регуляції активності генів, загоєння ран і роботи мозку. Його нестача може проявлятися у випаданні волосся, дистрофії нігтів (сильному спотворенні), еректильної дисфункції, відставанні розвитку у дітей, частих застудах. Цинк не накопичується в організмі — зайве виводиться з сечею.