Росіянам заборонили користуватися мессенджерами анонімно

У Російській Федерації адміністрації месенджерів з неділі, 5 травня, мають ідентифікувати своїх користувачів за номером мобільного телефону.

Сьогодні набула чинності відповідна постанова російського уряду.

«Тепер месенджери мають перевіряти інформацію про реєстрацію номера телефону користувача у мобільного оператора. Той, у свою чергу, протягом 20 хвилин зобов’язаний надати запитувану інформацію. Якщо оператор не встиг відповісти або номера телефону не виявилося в базі даних, то ідентифікація не буде вважатися пройденої», — йдеться в повідомленні.

У разі якщо мобільний оператор знаходить у своїй базі запитуваний номер телефону, він зобов’язаний вказати, якими мессенджерами користується абонент і присвоїти йому спеціальний ідентифікаційний код.

При цьому адміністрація месенджера буде зобов’язана обмежити можливість користувачам, які не пройшли процедуру ідентифікації, надсилати або отримувати повідомлення всередині сервісу.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Роскомнагляд почав блокувати месенджер Telegram за відмову його адміністрації надати Федеральній службі безпеки ключі для дешифрування листувань користувачів. З того часу месенджер офіційно блокують, що призвело до порушень у роботі банків, онлайн-магазинів, соцмереж та інших сервісів. При цьому сам Telegram продовжує працювати, хоча і зі збоями.