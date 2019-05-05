У КНДР знову проводять запуски ракет

У Північній Кореї другий день поспіль проводять запуски ракет.



Північна Корея в неділю, 5 травня, знову провела навчальні стрільби з використанням декількох ракетних установок і нового тактичного керованої зброї. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Державне північнокорейське агентство KCNA опублікувало фото навчань, за якими спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

“Мета навчань полягала в тому, щоб оцінити і перевірити працездатність і точність бойових характеристик великокаліберних ракетних пускових установок великої дальності та тактичного керованого озброєння підрозділами оборони в прифронтовій зоні та на східному фронті”, – йдеться в повідомленні KCNA.

На одній з фотографій зображений безпосередній момент запуску ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу, розміщеного на шасі багатовісного важкого автомобіля високої прохідності. Раніше зображення подібної ракети не демонструвалося в ЗМІ народної республіки і не показувалося на військових парадах. У зв’язку з цим, деякі експерти зробили висновок про те, що КНДР в ході навчань випробувала новий вид тактичних керованих ракет.

На одному з представлених зображень також показана стрільба реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) великого калібру.

У неділю міністерство оборони Південної Кореї підтвердило, що снаряди включали в себе нове тактичне керовану зброю.

Міністерство заявило, що снаряди пролетіли близько 70-240 кілометрів.

Таким чином, Пхеньян здійснив другу за два дні серію навчальних ракетних пусків. У суботу Північна Корея запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності.













