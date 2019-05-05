Вчені розповіли про схуднення, яке допомагає продовжити молодість

Вчені розповіли, які дієти здатні допомогти не тільки схуднути, але і продовжити молодість. Багато що залежить від раціону харчування людини, на чому наполягають ряд дослідників.

Дієта

В рамках досліджень вчені протестували кілька найбільш поширених дієт. Найефективнішою виявилася та, де передбачено скорочення кількості споживаних калорій. Експерименти на мишах показали, що гризуни, що слідували такій схемі харчування жили на 20-30% довше своїх родичів з більш насиченими раціоном. Кетодієта в змозі продовжити життя на 14% , також зазначені дієти скорочують ризик раку.

Однак дієтологи попереджають, що не можна різко скорочувати кількість того, що з’їдається або обмежувати раціон, інакше можливий прояв кетозу. До того ж, суворі обмеження є додатковим стресом для організму. Продовжити молодість дозволить наявність в повсякденному меню деяких типів продуктів, а саме риби, овочів і фруктів.

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