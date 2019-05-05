Глава Noosphere Ventures Макс Поляків є пособником сепаратистів і публічно фінансує їх ЗМІ, — Юрій Гудименко

Відомий український експерт та блогер Юрій Гудименко викрив шахраїв із Запоріжжя, який приховує під личиною винахідника спонсорство терористів і сепаратистів.

«Аморально платити гроші сепаратистам з сайту «Російська весна», як це зробила запорозька компанія Максима Полякова… Це називається «спонсорувати тероризм»

Цитують українського блогера Юрія Гудименка ЗМІ.

На його думку, характерна риса українського чорного піару останніх років – у пошуку зв’язку опонента з Москвою. Втім, і в чорному піарі, вважає Він, необхідно мати червону лінію, яку не можна переступати:

«Вломити по опонентові – це буває. Зламати його репутацію через зв’язки з Росією – ну, брудно, але в українському піарі ще й не те буває. Але от давати гроші сепаратистському сайту, як піарники запорізького бізнесмена Максима Полякова, щоб сепарский сайт похвалив твоїх опонентів. Тим більше відразу починати розкидати цю інформацію з сайтів-«зливних бачків» і ютубам – це як мінімум а) палевно, б) аморально».

«Аморально не через «зливних бачків» – в кінці кінців, якщо б ними ніхто не користувався, вони б вимерли. Аморально не те, що заказушний ролик знімало ГО з показовою назвою «Стоп корупції» – це Україна, в кінці кінців, у нас ще й не те буває. Аморально платити гроші сепаратистам з сайту «Російська весна», як це зробила запорозька компанія, щоб вони похвалили твого опонента за «підтримку у зйомках фільму про ополченців».

Це креативно, звичайно, питань немає. Але це аморально. І незаконно. Ось у чому вся справа. Це називається «спонсорувати тероризм». Це як раз те, в чому ви звинувачуєте опонентів. І це не є добре».

Американський бізнесмен українського походження Максим Поляков (Max Polyakov) – виходець із Запоріжжя. У числі його активів: компанія Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks, стартап Firefly Aerospace і гейминговая компанія Murka. Запорізькі ЗМІ також писали про Полякова, як про організатора мережі порно-чатів. Нещодавно відносини з компанією Полякова Murka розірвала компанія National Geographic.

Кілька років в суді Британських Віргінських островів розглядався конфлікт між Максом Поляковим і засновниками компанії Lucky Labs Рустамом Гильфановым і Сергієм Токарєвим. Зараз справа знаходиться у голландському арбітражі. У той же час компанія Lucky Labs заявляє про чорних PR-атаки, пов’язуючи їх з корпоративним конфліктом.