Вчені встановили несподівану користь віагри при хворобах серця

Деякі препарати, які використовуються для підвищення чоловічої потенції, також допомагають лікувати серцеву недостатність.

Це в рамках останніх досліджень встановили британські вчені з Університету Манчестера, повідомляє The Independent.

Відзначається, що для проведення експерименту використовували препарат “Тадалафіл”, також відомий як “Сіаліс”, – він діє так само, як і “Віагра”, але довше, через що чоловіки частіше віддають перевагу саме йому.

Препарат давали вівцям, серця яких схожі на людські, при цьому, попередньо встановили тваринам кардіостимулятори, які викликали серцеву недостатність середньої сили.

В ході аналізу їх показників з’ясувалося, що прийом “Тадалафілу” компенсував нездатність серця реагувати на адреналін, яка є біологічною причиною задишки при серцевій недостатності.

Так, серце вівець нормально справлялося з циркуляцією крові по тілу при підвищених навантаженнях.

Головний спеціаліст експерименту Ендрю Траффорд назвав це відкриття важливим досягненням, яке може допомогти мільйонам людей по всьому світу, що страждають від серцевої недостатності.

Більш того, вчені припускають, що деякі чоловіки з проблемами серця, які приймають таблетки для потенції, самі того не знаючи могли відчути на собі позитивний ефект від препаратів.