МВФ наполягає на введенні податку на вуглекислий газ

У всіх країнах світу повинен бути встановлений податок на викиди двоокису вуглецю в атмосферу. Так вважає Міжнародний валютний фонд, про що йдеться в його доповіді.

За словами глави МВФ Крістін Лагард і директора по фіскальній політиці фонду Вітора Гаспара, в даний час у світі зростає розуміння того, що мита на викиди – максимально ефективний інструмент боротьби з забрудненням атмосфери.

За оцінками фахівців фонду, відповідні рішення до 2030 року дозволять зменшити викиди на третину. Саме цього вимагає Паризьке кліматичну угоду. Кошти з податкових виплат слід було б витрачати на поновлювані джерела енергії.

Ефект від введення податку в різних країнах буде мати різний ефект, визнають в МВФ. Найбільше забруднює повітря Китай. Податок в 35 доларів за тонну викиду вуглекислого газу може призвести до скорочення викидів на 30%. Тим часом у країнах, які більшою мірою використовують енергію з інших джерел, такі заходи скоротять викиди на 10%.

Climate Transparency зазначає, що не існує в країнах G20 тих, хто виконує умови протидії зміні клімату. Це при тому, що вивчення даного питання під егідою ООН, показало, що для уникнення катастрофічних змін клімату, в світі щорічно інвестувати 2,4 трильйона доларів до 2035 року і повністю відмовитися від вугільних ТЕС до 2050 року.

1 червня 2017-го року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з підписаного попередньою адміністрацією Барака Обами Паризького кліматичної угоди.