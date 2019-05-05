В’ятрович про 19 травня: Зеленський раніше жартував про Голодомор, сьогодні він не може глумитися над пам’яттю

Глава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав причину, по якій не варто призначати інавгурацію Володимира Зеленського на 19 травня. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Це день, в який проводяться траурні заходи по всій Україні, обмежені розважальні заходи та розважальні передачі на ТБ» — нагадав В’ятрович.

За його словами, День пам’яті політичних репресій був введений в Україні президентом у 2007 році. В’ятрович підкреслив, що в якості коміка Зеленський жартував про Голодомор, однак, ставши президентом, він не має права сміятися над смертю мільйонів жертв репресій.