У США з літака, який впав в річку, дістали чорний ящик

Реєстратор даних про польоти відправили у Вашингтон для вивчення.



З літака Boeing 737-800, який при посадці з’їхав за межі аеродрому в штаті Флорида в річку, витягли чорний ящик.

“Слідчі виявили непошкоджений реєстратор даних про польоти пасажирського літака, який перевозив військовослужбовців та з’їхав зі злітно-посадкової смуги в Джексонвілле, штат Флорида, в неглибокий ділянка річки Сент-Джонс під час посадки в п’ятницю ввечері”, – повідомив заступник голови національного управління з безпеки на транспорті США Брюс Ландсберг.

Реєстратор даних про польоти відправили у Вашингтон для вивчення. Диктофон для запису голосу пілотів в кабіні, однак, залишається в хвостовій частині літака і знаходиться під водою.

На літаку, який летів з Гуантанамо на Кубі, перебували 136 пасажирів і сім членів екіпажу. Всі залишилися живі, але кілька пасажирів отримали легкі травми, сказав Ландсберг.

Національна рада з безпеки на транспорті США не повідомляє, що стало причиною важкої посадки літака. 4 травня Boeing 737 приводнився поблизу американського міста Джексонвілл.