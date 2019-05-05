У Білорусі ще один високопоставлений чиновник заарештований за «російський» хабар

У Білорусі заарештовано ще одне високопоставлена ​​особа – генеральний директор Республіканського унітарного підприємства електрозв’язку «Белтелеком» Сергій Сіводедов. Про це повідомив в суботу КГБ Білорусі.

Повідомляється, що Сіводедов отримав хабар від громадянина Росії «К» «за сприяння в поставках телекомунікаційного обладнання» в розмірі 15 000 євро. Хабародавець також арештований.

«В ході слідчих дій за місцем проживання С. Сіводедова також виявлено та вилучено 470 000 доларів США, отриманих останнім по іншим епізодам хабарництва. Накладено арешт на три належать С. Сіводедову квартири в місті Мінську, в тому числі оформлених на підставних осіб, а також земельну ділянку з житловим будинком в Мінському районі. Обвинувачені співпрацюють зі слідством. Відносно них застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії », – повідомляє КДБ Білорусі.

Як зазначається на офіційному сайті РУП «Белтелеком», підприємство явлется «провідною телекомунікаційною компанією, персонал якої забезпечує і розвиває важливі для держави, суспільства, приватних і корпоративних клієнтів технології зв’язку».

Як повідомляла раніше група ІС, одного з наближених президента Лукашенка – колишнього заступника секретаря Ради безпеки країни Андрія Втюрін – звинувачують в отриманні хабара від російського бізнесмена і діяльності в інтересах ФСБ РФ.