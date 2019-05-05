Один торговий центр: Власник ТРЦ Ocean Mall хоче придбати також і Ocean Plaza

На зустрічі з ретейлерами в ТРЦ Blockbuster Mall 26 квітня девелопер Вагіф Алієв заявив про намір купити ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

«Я гарантую, що куплю Ocean Plaza і об’єднаю її з ТРЦ Ocean Mall, що зараз будується», – зазначив Алієв на зустрічі.

Згодом інвестиційний банкір анонімно повідомив виданню, що Алієв готовий купити ТРЦ за 175 мільйонів доларів.

«Він домовився з власниками Ocean Plaza про ціну, але договір купівлі-продажу не підписано. Власники дуже поспішають, тому погодилися поступитися. Йдеться про 175 мільйонів доларів. Ми вважаємо, що угода вже відбулася», – розповідало виданню джерело.

Останній оприлюднений проект ТРЦ Ocean Mall

ТРЦ Ocean Mall запланований до відкриття першого вересня. Алієв також наголошував, що «Тарілку» на Либідський, яка є частиною будівлі ТРЦ Ocean Mall, реставрують під наглядом її автора Флоріана Юр’єва. Сам скульптор цю інформацію спростував. Через затримки та перенесення з введенням центру в експлуатацію, зокрема, відкладається й відкриття першого в Україні магазину IKEA.

Нагадeємо, Алієв також повідомляв, що в лютому 2019 року відбудеться відкриття ТРЦ Blockbuster.

Бізнесмену належать, крім того, бізнес-центр «Парус», житловий комплекс Diamond Hill, ТРЦ «Мандарин Плаза» та Lavina Mall. Крім того, він планує побудувати ТРЦ біля метро «Лісова», ТРЦ «Південний» (Ippodrom Mall) на місці Льодового стадіону та ТРЦ Pobeda Mall.