Український альпініст загинув під час сходження на Ельбрус – МНС РФ

В Управлінні МНС РФ по Кабардино-Балкарії заявили про загибель українського альпініста під час сходження на г. Ельбрус.

Про це 5 травня повідомили у прес-службі ГУ МНС РФ.

“О 11:28 5 травня до Центру управління в кризових ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3500 метрів чоловік 1985 р.н. під час сходження знепритомнів. За попередніми даними, альпініст з України без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.

Підтвердження даної інформації з українського боку наразі немає.

За даними МНС РФ, для евакуації альпініста до місця інциденту було направлено рятувальників Ельбруського ВПСО і МНС РФ у кількості 14 осіб та 2 одиниці техніки.