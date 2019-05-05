Молочний шоколад – показали кота незвичайної масті

У Франції живе незвичайне кошеня грінго. Йому недавно виповнився 1 рік, а він уже став зіркою інтернету. Усе завдяки креативності його власників Сабріни та Ромейна. які створили для кота сторінку в Інстраграм. Там показують світлини з веселих буднів пухнастика.

Він мав майже 60 000 підписників в Інстаграм.

“Це чудове кошеня, яке любить гратися вдень та вночі, лазить по шторах та стрибає на квіти”, – каже Сабріна виданню Just Something.

Ще Грінго вміє стояти на задніх лапах, немов сурикат і може протриматись у цьому положені майже 2 хвилини.

Серед пустощів кота – бажання красти губку з кухні та жувати її. Отож власникам доводиться весь час її ховати.

: gazeta.ua