Болгарські вчені встановили, що Юрій Гагарін у космос не літав

Болгарські вчені розкрили таємницю першого радянського космонавта

Про це повідомляє Обозреватель.

Болгарські вчені знайшли ненадіслані листи, які Юрій Гагарін писав своєму другові Олегу Ковальському, ленінградському художникові. У цих листах він зізнавався, що жодного польоту у космос 12 квітня 1962 року не було. Зйомки проводилися у секретному павільйоні в Алма-Аті, на макеті. А в ракеті, що стартувала з Байконура 12 квітня, перебувала… свиня.

Думка про те, що Гагарін стільки років обдурював народ, не давала йому спокою. Юрій писав, що хотів би чесно у всьому зізнатися людям, і для цього планував втечу з СРСР під час однієї зі своїхзакордонних поїздок. Один лист, судячи з усього, перехопило КДБ, і Гагаріна вирішили вбити, щоб приховати міф про політ 12 квітня. Для цього у гас, яким заправляли його винищувач, підсипали цукру.