Експертів нажахав рівень переслідування християн у світі

У деяких країнах світу переслідування християн порівняти з геноцидом. До такого висновку прийшли експерти за підсумками дослідження у Великобританії.

Доповідь склала за розпорядженням глави МЗС Джеремі Ханта комісія під керівництвом єпископа Труро Філіпа Маунтстивена, повідомляє BBC. У документі говориться, що в середньому кожної третьої людини в світі переслідують за релігійні переконання. При цьому християни названо «найбільш переслідуваною категорією».

Як наголошується в доповіді, частково з-за політкоректності цю проблему мало обговорюють у ЗМІ. Зокрема, у багатьох країнах Близького Сходу християн змушують масово виїжджати. Так, в Іраку до 2003 року проживали 1,5 млн християн, а зараз їх залишилося менше 120 тисяч.

Крім того, в країнах Центральної Азії забороняються церкви п’ятидесятників і «Свідків Єгови» (ця організація також заборонена в РФ). У Туркменістані були випадки, коли жінок, які перейшли з ісламу в християнство, викрадали і примушували виходити заміж за мусульман.

Повна версія дослідження буде опублікована пізніше.

«Подібні доповіді нагадують нам, що в світі є багато місць, де християни стикаються з жахливим рівнем насильства, знущань і утисками», — зазначила голова Ради британських євреїв Марі ван дер Зиль.