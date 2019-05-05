Росія страждає від відсутності «спільної мови»

Товариства, які не вміють спілкуватися, приречені на жорсткі конфлікти, що руйнують сформовані інститути.

Соціальна напруженість часто посилюється від того, що різні суспільні групи не розуміють один одного, «говорять різними мовами». Влади і суспільства, народу і інтелігенції, представникам різних течій важливо вчитися знаходити потрібні слова для діалогу, що у багатьох випадках дозволить зберегти мир. З кореспондентом «Росбалта» розмовляють історики Михайло Велижев (професор НДУ ВШЕ) і Тимур Атнашев (старший науковий співробітник РАНХиГС), що займаються вивченням історії політичних мов.

— Що ви маєте на увазі, коли говорите, що в країні «немає єдиного політичного мови?»

М. В.: — спільна мова — це стійкий набір слів, аргументів та виразів, за допомогою яких різні групи суспільства і впливові діячі регулярно обговорюють важливі питання, за допомогою яких люди сперечаються і обговорюють рішення, домовленості. Ми займаємося цією проблематикою як історики. Але, звичайно, з цікавістю спостерігаємо сучасну ситуацію

Почнемо з конкретного прикладу: всім відомо, що відбувається останнім часом в Архангельську. Мітинги проти того, щоб там влаштовували звалища для сміття, привезеного з Москви. Здавалося б, що потрібно керівництву регіону, щоб мінімізувати хвилювання? Потрібно поговорити з людьми, а не діяти кийком, що здатне тільки погіршити заворушення.

Однак у регіональної влади немає мови, щоб просто розповісти про проект і пояснити, як буде перероблятися сміття. Замість розмови губернатор назвав мітингувальників «шелупонью». Ця мова не передбачає ніякого діалогу в ситуації, коли потрібно переконувати або домовлятися.

Т. А.: — Більш того, губернатор в серцях називає так співрозмовників, сам того не бажаючи, підливає масла у вогонь. Конфлікт посилюється. У такому форматі спілкування точно не можна ні в чому переконати невдоволених. Перший рівень змістовного діалогу — готовність пояснити, переконати, краще донести свою позицію до співрозмовника. У багатьох випадках цього може виявитися достатнім, щоб уникнути ескалації конфлікту.

— А ви впевнені, що тут можна домовитися? І що губернатор може щось реально зробити? Може бути, влада просто має установку «не прогинатися» під тиском громадськості?

Т. А.: — Домовитися часто виявляється трохи простіше, ніж здається, але для цього важливо почати обговорення реальних позицій. Можливо (умовна гіпотеза), полігон досить пересунути на 500 км далі від Архангельська, і конфлікт був би вичерпаний. І це вже «другий рівень» діалогу: не просто пояснення позицій, але переговори. Вони зовсім не гарантують простого рішення. Але у влади в цьому випадку не виявилося слів ні для «першого рівня», ні для «другого».

М. В.: — Ми переконані, що від того, хто саме і що говорить, досить багато залежить. Представники регіональної влади несуть відповідальність за тональність мовлення та мову, якою вони спілкуються з людьми.

— Що ж, у нашій країні взагалі нерідко трапляється взаємне нерозуміння з багатьох важливих питань, навіть коли у співрозмовника немає в даному питанні «шкурних інтересів». Насамперед, напрошується Крим, наприклад, і Донбас. Один каже: «Ми порушили міжнародне право». Інший у відповідь: «Яке «право»? Там наші люди живуть чи ні?!»

М. В.: — Абсолютно вірно, одна мова — націоналізму, інший — міжнародного права, вони вступають у протиріччя.

Т. А.: — Коли мова йде про гострі питання, то іноді правильно і не сперечатися. Є теорія, що сучасне розуміння ролі держави в Західній Європі сформувалося в результаті подолання релігійних воєн. Для громадянського миру виявилося надійніше припинити публічне обговорення релігійних переконань католиків і протестантів. Суперечка про віру приводив до фізичного знищення сперечаються. Щоб уникнути продовження різанини, релігійні вірування були виведені зі сфери суспільного — в сферу особистого. І держава виявилося гарантом такого поділу, забезпечивши громадянський мир.

Рішення полягало не в тому, щоб обговорювати частіше і краще, а в тому, щоб ці питання більше не обговорювати. Так і у нас: внутрішні конфлікти в родинах і між друзями в ході обговорення питання про Крим призвели до того, що часто люди стали домовлятися накласти табу на дуже гарячу тему. Це хороше рішення. Ми не закликаємо намагатися скрізь досягти консенсусу, але більш усвідомлено поводитися з інструментами публічних дебатів — вчитися їх використовувати там, де доречно.

— Слово «росіяни», наприклад, одні ЗМІ вживають дуже часто, а інші не вживають взагалі.

Т. А.: — Так, понятійний конфлікт загострився, коли команда Єльцина на початку 1990-х обрала для офіційної лексики слова «російський» і «росіянин». Це напруження характерне для більшості імперій, але частково це результат радянської національної політики. «Російський», і «росіянин» у дореволюційній мови застосовувалися досить часто і були синонімами «російського», але сьогодні вибір слова виявляється політично значущим і розколює суспільство.

— Ну, а вже слово «ліберали» взагалі перетворилося на лайку, але під ним вже точно різні частини суспільства розуміють своє.

Т. А.: — Так, якраз нещодавно наш колега Григорій Юдін робив доповідь про плебісцитарну демократію і вказував на її сутнісну спорідненість з ліберальною демократією. І кожен раз, коли він так говорив, частина слухачів, включаючи нас, починала «напружуватися», просто реагуючи на критику і редукцію важливого поняття. А інша частина, навпаки, раділа самій критиці «лібералізму». Але ніякої комунікації в обох випадках не відбувалося.

Ми стали уточнювати, що ж Григорій має на увазі. Виявилося, що мова йшла про конкретному аспекті «ліберальної демократії», який цілком можна критикувати в цих термінах. Прояснення сенсу слова носить тут цілком терапевтичний і практичний характер.

М. В.: — В Німеччині ось уже років 50-60 ведеться цілеспрямована робота зі збирання й опису ключових суспільно-політичних понять останніх півтора століть. Що і коли розуміли під «правом», «демократією», «цивілізацією». Ось це як раз той випадок, коли наука може зробити користь суспільного дискурсу.

— А у нас з цим якось не дуже…

Т. А.: — В радянській історії був короткий період, коли вище керівництво СРСР, Горбачов і частину його команди, дотримувалася думки, що дуже добре з людьми розмовляти і дебатувати.

Це була не просто «риторична фігура», а переконання Горбачова і його сподвижників, зокрема — Олександра Яковлєва. Команда Горбачова за кілька років перетворила гласність у свободу слова і передала владу від апарату КПРС до з’їздів народних депутатів, розраховуючи зберегти своє лідерство. До 1990 року політична влада в країні перенеслася в таке дебатирующее заклад».

Виявилося, що це погано працювало, це був поганий інструмент управління країною. І багато громадян справедливо розсудили: «дивіться, ми подебатировали, і країна розвалилася. Більше не будемо?».

М. В.: — Та ось, припустимо, політик зараз скаже, що нам потрібно «перебудова». Може бути, він буде мати на увазі зовсім не те, що мав на увазі Горбачов. Проте неминуче слухач почне співвідносити нову перебудову зі старої — і, можливо, це йому не сподобається. А на початку реформ 1990-х розмову влади з публікою вже більше не вівся. Він припинився, і це значною мірою зумовило негативну репутацію самих реформ.

Т. А.: — чи Можемо ми, вивчивши досвід перебудови, прийти до висновку, що дебати і парламент — це шкідлива справа? Збирається група шанованих людей, яких більш-менш чесно обрали, вони намагаються якось дбати за Батьківщину, але виявляється, що вони ні про що не можуть домовитися. А влада відновлюється, коли ми переходимо від такої «деліберативної, дискурсивної моделі до авторитарної і централізованої ієрархії. І через кілька років після розпаду СРСР Єльцин змушений норовливий парламент, з яким не вдається домовитися, розігнати.

Простіше обійтися без парламенту? Ні, без форматів, в яких ведеться конфліктний, але змістовне обговорення — владі, суспільству і країні складніше.

М. В.: — Щоб парламент працював, потрібно багато практики. Досвід скликань Державної думи і досвід перебудови показує, що це дуже важко функціонуюча модель. Але ми добре знаємо з історії, що суспільства, які не вміють спілкуватися, приречені на жорсткі конфлікти, що руйнують сформовані інститути та мови.

Т. М.: — А щоб навчитися розмовляти, потрібно спочатку потренуватися на маленьких завданнях. Тому ми і не стали б починати «з Криму». Коли ми спілкуємося і обговорюємо складні, болючі сюжети, краще виходити з презумпції, що, швидше за все, ви з опонентом не розумієте один одного. І ваш конфлікт на 80% — це конфлікт нерозуміння. Треба пробувати частіше обговорювати не дуже болючі питання — і так створювати нові мови і діалекти.

М. В.: — Коли мов багато, умовно, не 2, а 22, то простір для діалогу розширюється. Якщо ваш опонент вас не чує або бурхливо реагує на якийсь термін, ви можете спробувати пояснити йому інакше — на мові, який йому зрозумілий. Опонент завжди зберігає свободу працювати з мовою і не погоджуватися, але така мовна боротьба працює краще прямого конфлікту. Питання якраз в наявності та доступності таких загальних мов.

Так, у Російській імперії було прийнято тлумачити про політику на мові релігії. Влада пояснювала підданим свої рішення на мові православної проповіді. Зараз ця мова безуспішно намагаються реанімувати. Панував в СРСР мову марксистсько-ленінської догми теж майже не знаходить адептів в публічному просторі. У 1970-1980-і він настільки розійшовся з реальністю, що навіть КПРФ їм абсолютно не користується. Досвід, накопичений російською політичною культурою в цих мовах, виявляється багато в чому забутим. У 1990-ті роки суспільно-політичний мову довелося відтворювати з нуля.

До останнього часу російська влада активно користувалася мовою сучасного західного лібералізму (поряд, до речі, з різновидами блатної мови): «модернізація, демократія, суд». Але після 2011 року цей набір понять став неробочим. Люди, з якими влада намагалася на ньому розмовляти, пішли в опозицію. І владі виявилося важливіше звернутися до іншої аудиторії.

— А чи є свою мову в опозиції?

М. В.: — Поки що єдиної стратегії тут не проглядається. До речі, згадайте Жириновського: адже він виступив як творець нового мови. Це була мова просторечный, афористичный, яскравий, емоційний, непарламентский. Для деяких верств населення він володів безсумнівним чарівністю. Але скільки років Жириновський вже в парламенті? 30 років! Він експлуатує ті ж словесні жести, але з меншим успіхом.

Згадаймо про масову перемоги популістських партій в Європі: вони розмовляють з людьми їхньою мовою. Йде масова відмова від мови політичного, точніше — повсякденний мова стає мовою політики.

Т. А: — Поки немає конфлікту, політичний мову не дуже-то й потрібен. Але в міру наростання конфлікту, мова буде або сприяти його подальшої ескалації, або виступати як один з механізмів, не магічний і допомагає не відразу — визнання думки іншої сторони і залагодження конфлікту, переведення його в русло обговорення позицій і робочих варіантів.

М. В.: — Коли значна частина наших сучасників зрозуміє, що не обов’язково незгодного з собою негайно бити по голові, то, може бути, наші справи підуть краще.

Т. А.: — Крім того, треба вміти вибирати формати просторів, в яких краще обговорювати політичні питання. Британська Палата громад влаштована так, що дві сторони сидять один навпроти одного і протистоять один одному. Аудиторія шкільного класу створює простір, де один вчить і інші слухають. Круглий стіл підкреслює рівність позицій і спільність інтересів. А от недавнє відкриття: соціальні мережі не сприяють діалогу, навпаки, призводять до поляризації думок. Хочете обговорювати гострі сюжети і при цьому домовлятися: не треба обговорювати це в Facebook і «ВКонтакте».

М. В.: — У будь-якому випадку сучасна публічна комунікація передбачає усвідомлений вибір як більш адекватної для вашої аудиторії мови, інтонації, так і простору, в якому ви ведете розмову. Ці речі можна і важливо планувати. У тому ж Архангельську губернатор може запросити людей в свій кабінет, де він буде говорити з позиції сили, або піти на сам мітинг, де йому доведеться несолодко. В Афінах для цього була спеціальна площа. Можливо, в одному з наших міст мер або депутати запропонують створити таке загальне простір. А поки можна зібратися у великому фойє будинку культури, в ресторані або навіть в лазні, де багато питань вирішуються легше.

— Ну, це скидається на спрощення…

Т. А., М. В.: — Сьогодні в Сибіру є невеликі міста, де місцеві завдання успішно вирішують на сході. В ТСЖ люди на помилках вчаться домовлятися і довіряти одному. Дореволюційний досвід земств показав, що багато питань освіти, медицини, влаштування доріг або страхування можна вирішувати з допомогою зацікавлених громадян та місцевого самоврядування, включаючи вибори, локальну друк і голосні обговорення.

Ми живемо в складному і дуже різному суспільстві, де співіснують групи, які мало знайомі один з одним, майже не мають досвіду взаємодії між собою і погано повідомляються всередині себе. Нам важливо почати говорити один з одним без рожевих окулярів і завищених очікувань від дебатів. Якщо ми не навчимося спочатку прояснювати наші інтереси вголос зрозумілою для інших мовою і, потім, вирішувати хоча б частину питань у переговорах, перезрілі питання будуть в підсумку вирішені силою.

Ми як історики вважаємо важливим вивченням склалися в Росії політичних мов і режимів публічності. Люди до нас вирішували свої проблеми з допомогою публічної риторики, листи в газети, полеміки в судах присяжних, на земських зборах, в партіях, на з’їздах народних депутатів і засіданнях в Думі. Ми не втрачаємо надію на те, що діалог, полеміка і переговори з часом допоможуть обходитися без бійки, і в ТСЖ, і в регіонах, і в країні.

Розмовляв Леонід Смирнов