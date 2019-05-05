У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою

6 травня в Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +10…+12 градусів, вдень +15…+17 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний помірний дощ, місцями сильний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +3…+10 градусів, вдень +6…+13 градусів, у Хмельницькій та Чернівецькій областях вночі +6…+11 градусів, вдень +10…+15 градусів.

У Карпатах короткочасний помірний дощ, місцями сильний дощ, температура протягом доби +1…+6 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, вночі місцями сильний дощ, температура вночі +6…+8 градусів, вдень +7…+9 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, вночі місцями сильний дощ, температура вночі +6…+8 градусів, вдень +7…+9 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +8…+10 градусів, вдень +10…+12 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7…+14 градусів, вдень +14…+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7…+14 градусів, вдень +15…+23 градуси, у Дніпропетровській області +20…+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +6…+13 градусів, вдень +20…+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +8…+14 градусів, вдень +15…+22 градуси, у Запорізькій області +18…+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +7…+12 градусів, вдень +16…+21 градус.

У Ялті короткочасний невеликий дощ. Температура вночі +9…+11 градусів, вдень +19…+21 градус.