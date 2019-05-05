Давні люди могли жити в екстремальних умовах

Денисівська людина жив в Азії до того, як сучасні люди поширилися по світу десятки тисяч років тому. До недавнього часу єдиними знайденими рештками цього виду були кілька фрагментів кісток і зубів з Денисової печери в Алтайському краї Росії. Тепер же вчені виявили останки денисовської людини в іншому місці.
У 1980 році буддійський чернець в священній печері для молитов Байшия, розташованої на висоті 3280 м на Тибетському плато, знайшов половину людської нижньої щелепи з двома корінними зубами. У травні 2019 було оголошено, що за результатами дослідження дентину з зубів цей зразок є першим знайденим денисовцем за межами Денисової печери.З допомогою уран-торієвого методу датування вчені з’ясували, що вік щелепи становить 160 000 років.
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Поява доказів проживання стародавніх людей на такій висоті стало несподіванкою для вчених.
«Було відомо, що архаїчні гомініди, такі як неандертальці, денисовские люди і ранні форми Homo sapiens мали обмежені можливості для існування в екстремальних умовах», — говорить співавтор дослідження Жан-Жак Ублан з Інституту еволюційної антропології товариства Макса Планка в Лейпцигу. За його словами, найбільша висота, на якій знаходили залишки цих видів — 2000 м.
На думку вчених, денисовские люди передали сучасним людям (тибетцям, шерпам та ін) ген, що дозволяє жити на великій висоті в горах. «Ми можемо припускати, що за життя в таких умовах будь-яка мутація, яка допомагала дихати в бідній киснем атмосфері, могла зберегтися шляхом природного відбору», — говорить професор Ублан.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в генах людини наслідили не тільки неандертальці, але і «денисівці».
За матеріалами «ВВС Україна»
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