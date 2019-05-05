Під Хмельницькому маршрутник влаштував скандал ветерану АТО з інвалідністю

3 травня у Хмельницькій області водій маршрутки відмовив у проїзді ветерану, який втратив на Донбасі ногу і зір.

Про це повідомляє місцеве видання “Є“.

Інцидент стався з ветераном АТО і водієм маршрутки “Старокостянтинів – кам’янець-Подільський”.

Останній відмовив у проїзді учаснику бойових дій на Донбасі з інвалідністю Олександрові Дарморос з Хмельницького. “Ми хотіли з дружиною поїхати до батьків у Дунаївці. Вирішили піти на автовокзал №5, що в Хмельницькому. Відразу приїхав автобус і я живити у водія чи є вільні місця. Водій, який зрозумів, що ми пільговики і грошей йому не заплатимо, з криками відмовив нам у проїзді, закрив двері і поїхав. Сказати, що це прикро – це нічого не сказати. Я віддав за Україну ногу і зір, чому я повинен позбавляти собі елементарних пільг, які гарантує мені закон?” – розповів колишній солдат. З

а словами чоловіка, скаргу на водія писати не бачить сенсу, адже подібні випадки траплялися з ним неодноразово. “Питання перевезення пільгових категорій населення потрібно піднімати на рівні держави, адже закон є, але він чомусь не завжди працює. На мою думку, гроші, які виділяються для перевізників на перевезення пільговиків, повинні йти самим пільговикам. Якщо мені держава буде платити, і за проїзд буду платити, а не принижуватися перед горе-водіями і випрошувати безкоштовний проїзд”, – сказавши Дарморос. Відзначають, що в управлінні Укртрансбезпеки області знають про цей інцидент, однак скарги від потерпілого не отримували.

“Якщо людина звернеться до нас з відповідною скаргою, ми будемо дізнаватися інформацію по даному факту. Якщо ж надійде скарга і будуть доведені незаконні дії водія, йому загрожує штраф 170 гривень”, – розповів начальник управління Укртрансбезпеки області Віталій Дзюба.

Олександр Дарморос – молодший лейтенант 8-го полку спеціального призначення, був важко поранений в результаті вибуху протипіхотної міни під час виконання завдання в Луганській області 25 березня 2016 року. Олександр повністю втратив зір, ліву ногу довелося ампутувати до коліна. Він перебував на лікуванні у США. А потім пройшов відбір для участі у 43-му Марафоні морської піхоти США в 2018 році. 30 листопада 2018 президент Петро Порошенко відвідав ветерана АТО Олександра Дарморос і його сім’я ю, які проживають у Хмельницькому. Нагадаємо, у Краматорську автомобіль із військов