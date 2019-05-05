Окупанти в Криму влаштували репетицію парада побєдобєсія

Увечері 4 травня в окупованому Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до 9 травня.

Про це повідомляє “Крым.Реалии”.

Повідомляється, що колону військової техніки очолювала бойова машина реактивної ствольної артилерії військових років, відома під неофіційною назвою “Катюша”, на реактивних снарядах якої було написано “За Сталіна! Від Катюші!”

Далі йшов танк військових років Т-34 на синтетичних гусеницях, самохідна артилерійська установка і кілька десятків російських бойових машин, що знаходяться на озброєнні берегових військ російського Чорноморського флоту Росії.

Тренування, яка почалася о 18:00 за місцевим часом і тривала близько двох годин, проходила в центрі міста, парадні розрахунки і бойова техніка пройшли по вулиці Леніна і проспекту Нахімова.

Тренування спостерігали кілька сотень туристів і місцевих жителів, які фотографували бронетехніку мобільними телефонами.

Нагадуємо, 3 травня бойовики в Донецьку влаштували репетицію параду з раритетної технікою.