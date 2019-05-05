Готуються розмінувати Донбас ?: в Росії вчать трактор знешкоджувати міни

На Челябінському тракторному заводі в Росії почали розробку трактора, якій знешкоджує міни.

Про це повідомляє прес-служба РОСТЕХ в Instagram.

“Конструктори підприємства, яке входить в Ростех, розробили розмінування для установки на броньовані трактори Б10М2С і Б12С. Він призначений для знешкодження протипіхотних і протитанкових мін”, – сказано в повідомленні.

У РОСТЕХ пояснили актуальність розробки тим, що “трактор-тральщик економічно вигідніше танків-тральщиків, адже тракторна техніка набагато дешевше танків”.

У конструкції трактора-сапера буде передбачений монітор для захисту екіпажу від осколків при вибуху, “якщо він наїде на вибуховий пристрій, значно потужніше, ніж міна”.

Виготовлення дослідного зразка планують почати в 2019 році.