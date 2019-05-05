Нетаньяху наказав завдати масованих ударів по Палестині після ракетного обстрілу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху віддав наказ завдати масованих ударів по об’єктах палестинських бойовиків у секторі Газа.

Такі заходи були вжиті у відповідь на ракетні обстріли ізраїльської території.

“Сьогодні вранці я розпорядився продовжити нанесення масованих ударів по терористичних елементів в секторі Газу для того, щоб перегрупувати війська навколо сектора і посилити їх танками, артилерією і піхотними силами”, – повідомив Нетаньяху.

Відзначається, що командування армії оборони Ізраїлю вже початок перекидання до кордону з сектором Газа 7-ї танкової бригади, щоб посилити військову угруповання в прикордонному районі.

Представник командування – генерал-лейтенант Джонатан Конрикус – повідомив журналістам, що, за оцінками, жорстке протистояння в цьому регіоні триватиме ще кілька днів.