«Ісламський джихад» пригрозив зірвати Євробачення в Ізраїлі

Палестинська терористична група «Ісламський джихад» із сектора Гази пригрозила зірвати музичний конкурс Євробачення-2019, який повинен пройти в Ізраїлі.
«“Ми не дамо ворогові досягти успіху в організації будь-якого фестивалю, спрямованої на нанесення шкоди палестинському викладу речей», — йдеться в заяві бойовиків.
Терористи зазначили, що «опір зобов’язана відреагувати на агресію супротивника і здивувати його».
Ізраїльські військові повідомили, що очікують, що найближчими тижнями будуть особливо напруженими, бо, крім конкурсу Євробачення, попереду — початок священного для мусульман місяця Рамадан, і поминальні дні незалежності Ізраїлю, а так само перша річниця відкриття посольства США в Єрусалимі, викликало суперечки у всьому світі.
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