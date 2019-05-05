«Ісламський джихад» пригрозив зірвати Євробачення в Ізраїлі

Палестинська терористична група «Ісламський джихад» із сектора Гази пригрозила зірвати музичний конкурс Євробачення-2019, який повинен пройти в Ізраїлі.

«“Ми не дамо ворогові досягти успіху в організації будь-якого фестивалю, спрямованої на нанесення шкоди палестинському викладу речей», — йдеться в заяві бойовиків.

Терористи зазначили, що «опір зобов’язана відреагувати на агресію супротивника і здивувати його».

Ізраїльські військові повідомили, що очікують, що найближчими тижнями будуть особливо напруженими, бо, крім конкурсу Євробачення, попереду — початок священного для мусульман місяця Рамадан, і поминальні дні незалежності Ізраїлю, а так само перша річниця відкриття посольства США в Єрусалимі, викликало суперечки у всьому світі.