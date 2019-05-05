МЗС: Україна сподівається, що Рада Європи не піде на поступки РФ

Рада Європи не повинен йти на поступки Росії, яка порушила норми міжнародного права і фінансово шантажує організацію.

Про це йдеться в заяві МЗС України з нагоди 70-річчя з дня заснування Ради Європи.

«Рада Європи відкрив шлях до подальшої інтеграції на Європейському континенті, а його стандарти стали путівником у захисті демократичних цінностей. Однак мусимо з сумом констатувати, що до 70-ї річниці Організація підійшла в кризовому стані, викликаному, насамперед, руйнівними діями Російської Федерації, її агресією проти України і прямим фінансовим шантажем Ради Європи з метою досягнення своїх антидемократичних зовнішньополітичних цілей», — йдеться в заяві.

«Україна сподівається, що за десятиліття роботи і випробувань Рада Європи отримав досить іли і здорового глузду, щоб і далі залишатися взірцем демократії, а не зустріти своє 70-річчя в напівзруйнованому скомпрометованому стані безпідставної поступившись на користь найбільшого держави-порушника свої принципи і норм», — відзначили в МЗС.

У міністерстві підкреслили, що Україна зі свого боку залишається відданою взятим на себе в рамках Ради Європи зобов’язанням, продовжить захищати права і свободи кожної людини і громадянина, включаючи тимчасово окуповані території.