Російська техніка, «юнармейцы» і «Катюша» з написом «За Сталіна», — в окупованому Криму готуються святкувати «День перемоги»

Ввечері 4 травня у окупованому Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до «Дня перемоги».

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, колону військової техніки очолювала бойова машина реактивної ствольної артилерії воєнних років, відома під неофіційною назвою «Катюша», на реактивних снарядах якій було написано «За Сталіна! Від Катюші!».

За даними кореспондента, після цієї установки слідував танк воєнних років Т-34 на синтетичних гусеницях, самохідна артилерійська установка і кілька десятків російських бойових машин, що перебувають на озброєнні берегових військ російського Чорноморського флоту Росії.

Тренування, яка почалася в 18:00 за місцевим часом і тривала близько двох годин, проходила в центрі міста, парадні розрахунки і бойова техніка пройшли по вулиці Леніна і проспекту Нахімова.

Тренування спостерігали кілька сотень туристів і місцевих жителів, які фотографували бронетехніку мобільними телефонами.

У Керчі та Сімферополі 4 травня також пройшли репетиції військових парадів до «Дня перемоги». У Керчі в підготовці до параду брали участь військові різних видів російських військ і «юнармейцы». Була представлена різна військова техніка Росії: від броньовиків, Бтрів, мінометів і гаубиць, систем «Град», до зенітних ракетних систем С-300.