Команда Зеленского хочет ввести общее декларирование доходов

Владимир Зеленский уже почти две недели как избран президентом Украины. Но пока он не спешит озвучивать свои кандидатуры на посты в Администрацию президента, Генштаб и СНБО. Два дня назад он объявил конкурс на должность пресс-секретаря и то только после того, как в Фейсбуке подняли хай, кто есть “Команда Зеленского”, которая делает заявления от его имени.

18 апреля Зеленский представил свою команду в программе “Право на владу” – это были 20 экспертов из разных отраслей. Их он обещал взять с собой в новую АП.

Данил Гетманцев – один из представленных. Он доктор юридических наук, профессор КНУ им. Т. Шевченко, единственный от Украины член Академического комитета EATLP, автор 250 статей, учебников, монографий, дважды лучший юрист года по налогам, лучший преподаватель КНУ-2013. А еще его фирма Jurimex обслуживает одного из крупнейших операторов лотерей в Украине – МСЛ.

У Зеленского Гетманцев отвечает за налоговую политику. Без своего Кабмина новый президент не сможет проводить экономическую и налоговую политику, но он обладает правом законодательной инициативы.

Что предлагает команда Зеленского в этой сфере, что вообще представляет из себя эта команда, есть ли у юриста связи с Коломойским и кто чей человек, Гетманцев рассказал в интервью.

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ, АМНИСТИЯ КАПИТАЛА И БЕЛЫЕ ЗАРПЛАТЫ

–Это стандартный вопрос для всех представителей команды Зеленского: как вы туда попали и были ли вы знакомы с следующим президентом Украины ранее?

-Мы с Владимиром познакомились где-то в начале февраля, а пригласил меня (идеолог партии “Слуга народа”, давний знакомый Зеленского) Руслан Стефанчук. Мы с ним знакомы уже очень много лет.

–Какое впечатление на вас произвел Зеленский?

-Он показался мне очень занятым, мы пересеклись буквально на 10 минут и его вырвали дальше на встречи.

–Вы юрист с многолетним стажем, и тут вам говорят, что вот есть шоумен без политического опыта и он хочет стать президентом. Какова была ваша реакция?

-Во-первых, многие говорят, что комик стал президентом. Я считаю, что это неправильно, потому что президентом стал бизнесмен, который руководит самой успешной в Восточной Европе продакшн-компанией. У них даже контракты с Китаем есть. Этот человек сделал сам себя. Мы же все тоже дети СССР периода распада – выходцы из Советсткого Союза, которые помнят 90-е, когда нечего было есть иногда в буквальном смыле слова.

–Да, но некоторые из детей решили, что можно украсть заводы и назваться бизнесменом селф-мейд, а некоторые – что можно прикурить от схем.

-Это поколение комсомольцев, а мы с Зеленским закончили пионерами. Поколение комсомольцев оказалось больше инфицировано той системой.

–Вы, кстати, согласны, что на этих выборах поколение до 40 выиграло у поколения 40+?

-Да. Эти выборы действительно симптоматичны в плане смены поколений. Есть очень большой запрос со стороны общества, чтобы люди, которые не были во власти, оттеснили тех, кто в ней сейчас.

–От команды Зеленского очень мало информации о ее работе. Например, непонятно, что вы делали после победы. На прошлой неделе вы встречались с Зеленским?

-Да. Мы согласовали законопроект по ФОПам. В 2016 был принят закон, когда даже неработающие ФОПы должны платить ЕСВ по минимальной ставке. Сейчас им приходят недоимки, штрафы, пени в огромных суммах. Мы решили, что мы подадим законопроект, который освободит их от налога, начисленного на деятельность, которую фактически не осуществляли. Кроме того, обсжудали пакет законопроектов в финансовой сфере.

–Вам не кажется, что это достаточно популистский шаг? Что вы просто будете гладить людей по голове и идти на поводу у их безответственности.

-Нет. Мы исходим из того, что избиратели Зеленского – ответственные люди и они хотят платить налоги, и понимают, что налогообложение – это не просто узаконенный грабеж, а что от этого зависит в том числе и качество дорог, инфраструктура, образование, медицина и многое другое. И эта взаимосвязь должна стать для них очевидной.

Общественный договор, который есть сейчас между бизнесом, гражданами и властью – неприемлем для общества, которое хочет развиваться, быть лидером, а не аутсайдером в мировой конкурентной борьбе. Мы прощаем власти воровство, а она прощает нам уклонение от налогообложения. Отсюда мы полностью лояльны к зарплатам в конвертах, и умеренно лояльны к коррупционным проявлениям. Но ведь и первое, и второе – ягоды одного поля!

Поэтому я считаю, что разорвать этот замкнутый круг может только президент, олицетворяющий высшую власть в стране. Собственным примером. Не допускать ни одного намека на коррупционные проявления в команде, показать высших моральный образец и чистоплотность. Люди сразу это увидят.

–Хорошо, тогда давайте поговорим о вашей сфере – налоговой политике. Что будет предлагать ваша команда?

-В первую очередь, это диджитализация. Мы считаем, что все налоговые процедуры и администрирование должны проходить в электронном виде. Что это значит? Что человек может подать отчетность и получить информацию в ответ из налоговой в электронном виде, через смартфон. Определенные действия уже были проведены.

Например, в 2015 была введена система электронного администрирования НДС. Это система, которая работает уже сейчас и работает достаточно неплохо, если не брать во внимание блокировку налоговых накладных. Но почему-то на этом государство остановилось.

Возьмем, электронный чек. С помощью смартфона можно обеспечить учет операций, без всяких кассовых аппаратов. Только с использованием телефона можно обеспечить учет движения всех товаров и услуг на территории Украины, с полной прозрачностью. В числе остальных шагов – это то, что должно вывести экономику из тени.

Дальше – уплата налогов на единый счет. С 2017 года лежат в парламенте законопроекты. Почему они лежат и их блокируют? Я этого не понимаю.

Третье – сотрудничество на международном уровне. Есть целый ряд договоров, ратификация которых нам позволит знать, где прячут деньги наши олигархи. Это называется автоматический международный обмен налоговой информацией. Большинство юрисдикций уже раскрывают эту информацию, но нам нужно внести изменения в ряд нормативных актов о информации с ограниченным доступом. Но это не делается. И мы понимаем почему. Этот шаг связан с налоговой амнистией. И если наши олигархи будут знать, что следующим за этим шагом будет налоговая амнистия, то они раскроют свои активы за границей и легализуют свои доходы, чем наполнят экономику страны так необходимым для ее развития ресурсом.

–Как по вашему, почему эту амнистию не провели в предыдущие 5 лет?

-Потому что не было политической воли. Были разговоры об этом, но они ни к чему не привели. Да и заговорили об этом только в 2018, а это была бы уже амнистия для друзей, перед уходом. А что важно для налоговой амнистии? Важно доверие! И те 73%, которые есть у Зеленского, дают ему такое доверие. Есть не один такой пример в мире, но мне нравится история Аргентины, где в 2016 пришел новый президент Маурисио Макри, провел амнистию капитала и призвал вернуть деньги в страну. И это позволило вывести на свет божий 117 миллиардов долларов, не только в деньгах, но и в других активах. Ведь амнистировать нужно не только капитал, но и скажем недвижимость, которая есть в Украине и за границей, другие ценности.

ЯНУКОВИЧ НЕ ПОПАДЕТ ПОД ФИНАНСОВУЮ АМНИСТИЮ

–Но есть момент, который нужно уточнить в связи с заявлениями о возвращении Виктора Януковича. Все предыдущие 5 лет эта власть пыталась конфисковать их имущество, но так не был принят закон. Вместо этого было принято решение Краматорского суда о конфискации имущества, повлекшее за собой скандалы и конфликты ГПУ и НАБУ. Януковичу и его окружению сейчас тоже следует рассчитывать на амнистию капитала?

-Мы не должны с вами путать амнистию капитала с антикорупционной борьбой. Амнистия капитала касается всех, но не чиновников. Чиновники уже давно вывели свои капиталы на свет божий, и подают электронные декларации.

–Но все-таки, возвращается вдруг Виктор Федорович и говорит: я тут вывез три КамАЗа долларов, осталось пол-КамАЗа. Можно я его амнистирую?

-Нет, это не те доходы. В нашем проекте закона записано, что доходы, добытые преступным путем, полученные от коррупции или торговли людьми, на них не будет распространяться амнистия. И если какой-то условный коррупционер воспользуется амнистией, а потом будет доказано, что он является преступником, деньги будут конфискованы. По уголовному кодексу!

–Хорошо, амнистию прошли, но как заставить людей платить белые зарплаты, а не в конвертах?

-Это детенизация экономики. Очень сложный и комплексный процесс, который мы должны запустить. Мы проговорили диджитализацию, международное сотрудничество по открытию данных из оффшоров и теперь следующий пункт наших предложений – всеобщее декларирование доходов. Оно не будет касатся только тех, кто получает доходы от государства. Скажем, пенсионеров. Всеобщее деларирование – это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Подходить к финансам по-европейски, считать свои деньги. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству? Обычно людям трудно дать ответ на этот вопрос. Вы не чувствуете, “почем” вам стоит государство.

–Да, я немного завидовала французам на старте “желтых жилетов”, потому что они могут посчитать, что их не устраивает плюс 24 цента в цене на топливо и сколько это забирает евро из их карманов.

-Да, именно об этом речь. Это совсем другой формат отношений государства и человека. Мы должны уйти так или иначе от патерналистской концепции, когда государство у нас отец, часто пьющий отец, а иногда и бьющий отчим. Который выбивает из нас деньги, но мы миримся, потому что вроде есть какой-то порядок. Мы от этого формата должны перейти к нормальным отношениям, когда государство всего лишь инструмент, который позволяет нам организовать нашу общественную жизнь, и этот инструмент нам стоит столько-то денег и должен выполнять определенные функции. И мне кажется, что эти 40-летние, с которых мы начали, они уже понимают это.

–Но достаточно ли для этого 5 лет, чтобы сломать сознание, приучить платить налоги честно?

-Для того, чтобы сломать сознание, вероятно, необходимо чтобы ушли и 40-летние из политики. И пришло следующее поколение, которое будет совсем по-другому воспринимать жизнь вокруг.

–Они так привыкнут к тому времени к карточкам, что забудут, что можно прятать под матрас кэш.

-Да, кстати, одна из форм детенизации – это безналичный расчет. Во многих странах Европы 500 евро – это максимально возможная транзакция за одну операцию.

–И купюра в 500 евро вызывает большие подозрения.

-Да, это и шокирует. Возвращаясь к вопросу успеем ли мы изменить это за 5 лет, не уверен, но мы сможем заложить фундамент.

И уж чтобы закрыть тему основных акцентов налогового регулирования – государство должно отвечать перед налогоплательщиком, как и налогоплательщик перед государством. Если вы незаконно арестовали имущество, заплатите штраф. Вы не вернули деньги – заплатите пеню. У нас одна из немногих налоговых систем, где ответственность налогоплательщика без вины – норма. Слетела в 2017 система накладных по НДС, и все – пошли люди платить штрафы. И остсутствие вины людей в нарушении – не повод освободить их от ответственности. А в авторитарной России – повод. И в Европе.

И еще один пункт, возможно, самый важный, – это изменение налоговой политики, чтобы не было резко выраженного фискального уклона. Чтобы не было телефонных обзвонов с просьбой перечислить налог на прибыль на месяц вперед. Не должно быть планов по наполнению бюджета в том смысле, в котором они есть сейчас. Налоговик должен собирать справедливо, а не много.

Что еще? Продолжение реформы самой налоговой. Она уже разделена на два ведомства, но нужно еще установить прозрачные правила карьерного роста и подготовки кадров, установить CRM, прозрачную систему оценки эффективности работы налоговиков, повысить зарплаты и многое другое.

–Будет ли введен налог на выведенный капитал, потому что вы в своих статьях в “Зеркале недели” очень осторожно его комментируете?

-Да, я к нему осторожно отношусь, но принято командное решение, что он будет.

-Будет ли отменен ЕСВ?

Нет. Мы можем говорить о снижении ставок, но только в долгосрочной перспективе. К слову, ставки ЕСВ у нас сейчас одни из самых низких в Европе, а дефицит Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, к которым привели действия сегодняшней власти, огромен! Сегодня дефицит ПФ оценивается в 55,1 млрд грн. (это без учета дотаций из бюджета), а бюджетные трансферты ПФ в первом квартале 2019 г. составили 47,8%.

БЛАГОДАРЯ ПОДАЧКАМ ПОД ВЫБОРЫ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 1,6 МИЛЛИАРДА

–Есть ли идеи по накопительной пенсионной системе?

-Это больше относится к социальной сфере, но скажу, что бездумный популизм 2016 года, который привел к уменьшению в 2 раза отчислений по ЕСВ, на сегодня вылазит государству дефицитом Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Более того, перед выборами власть попыталась подкупить пенсионеров индексацией пенсий. Из этого ничего не получилось, но сильно усугубило проблему недофинансирования социальных фондов. Я не говорю, что не надо индексировать пенсии, очень надо, но не “под выборы”. Теперь есть колоссальный дефицит фонда, дефицит фонда социального страхования. Вот у меня в августе родился сын, а декретные мы получили в марте.

Они перед выборами изменили перераспределение ЕСВ и из Фонда социального страхования перенесли часть отчислений на пенсионные выплаты, и за счет этого теперь по три месяца должны за больничные, за декретные… 1,6 миллиарда задолженность фонда социального страхования перед предприятиями (компенсация больничных, декретных и т. д.). Разве что инвалидам платят вовремя, потому что это очень организованная группа, которая если что не так, сразу приходит к Реве разбираться.

Но в целом эти фонды находятся в плачевном состоянии и говорить, что мы завтра перейдем на двухуровневую пенсионную систему, на реальное пенсионное страхование – не приходится, но мы четко сознаем, что мы должны это сделать в течение 5 лет.

–А страховая медицина?

-Мы только рассматриваем эту возможность. Мы понимаем, что за ней будущее, что альтернативы этому нет, но мы должны сделать не так как сегодняшняя команда. Потому что по своей сути реформы были правильные, но во многом не просчитаные. Они дискредитировали себя на стадии исполнения.

–Вы знаете, что очень многие боятся, что вы откажетесь от реформы Супрун и это вызывает негативную реакцию.

-От чего-то откажемся, а от чего-то нет. Что плохого в идее “деньги идут за пациентом”? Прекрасная идея! Наш Сергей Бабак, который занимается образованием, хочет такую же систему “деньги за студентом”. Но расчет стоимости медицинских услуг второго и третьего уровня – его же до сих пор нет. Программа реимбурсации недофинансирована в ЧЕТЫРЕ раза!!! Финансирование здравоохранения в целом уменьшилось за 5 лет с 4,2% ДО 3,2% ВПП. Средняя зарплата в отрасли 5,9 тыс. грн.!!! За последние 2 года из отрасли ушли 50000 квалифицированного персонала. А обещанная зарплата в 20 тыс. грн. медиков первичного уровня после реформы оказалась иллюзией (сейчас они получают не более 9 тыс.). Они же ставят эксперимент на живых людях. Они не оттестировали реформу на отдельных учреждениях, а стали сразу реализовывать и на многие проколы реагируют очень вяло.

–Кстати о расчетах, в программе Зеленского есть пункт, что каждый ребенок будет получать деньги от продажи недр. А вы посчитали, что у нас вообще от недр осталось, чтобы дети хоть что-то получили? Мы ведь не Арабские Эмираты.

-Я на самом деле не специалист в недрах, цифр не приведу, но те, кто над этим вопросом работал, они, конечно, считали. И мы не говорим, что каждый украинец получит что-то, но говорим, что дети до 18 лет будут получать отчисления, своеобразную ренту от добычи надр. По достижении совершенолетия они смогут воспользоваться собранными деньгами.

–Где-то заплакал Павел Фукс.

-Да (смеется). Речь идет о том, что часть ренты будет распределятся между несовершеннолетними гражданами. Это идея прорабатывается в деталях. Законопроект появится, наверное, не в первые 100 дней, но в любом случае мы хотим, чтобы нам за него не было стыдно.

–В первые 100 дней у вас и Кабмина своего еще не будет.

-Да, к сожалению, мы заходим в очень сложный период.

–Я понимаю, что вопрос не в вашей компетенции, но есть ли в команде Зеленского настрой на досрочные парламентские выборы?

-Вопрос действительно не ко мне. Мы посмотрим, что сделает президент действующий, потому что многие говорят, что именно он заинтересован в досрочных выборах. И мы не знаем, что сейчас обсуждать, потому что-то, что есть сейчас, и то что будет в июне – это разные вещи.

СЛУГА НАРОДА БУДЕТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИЕЙ

–Вы, кстати, работаете как закрытая группа или продолжаете привлекать новых людей, экспертов, чтобы расширять команду и формировать будущий парламентский список?

-Да, у нас есть такое направление как кадровый резерв президента и ко всей 20-ке обращается много людей со своими идеями. Молодых, здоровых, нормальных.

–А также те, кто спешит перекраситься?

-Ко мне такие не обращаются, а вот людей, которые никогда не были в политике, – их действительно много.

–Вы ставите для них какой-то фильтр, может, законопроект написать или какие-то идеи по своей отрасли?

-Пока нет, но потом, конечно, будет проводиться отбор, потому что недостаточно подать резюме, нужно быть профессионалом.

–После “Слуги народа” Зеленский многими воспринимался как президент-популист и левак. А вы сейчас так сдержанно говорите о налогах. Даже о налоге на выведеный капитал очень осторожно отзываетесь.

-Очень осторожно.

–Как бы вы тогда определили идеологию партии “Слуга народа”?

-У нас все достаточно четко с этим – чистая либеральная экономика, минимальное участие государства в регулировании бизнеса на уровне антимонопольного регулирования и контроля прав потребителей, чтобы бизнес не забывался. Мы хотим уменьшения налогового давления, но можем ли мы это себе позволить сегодня – вопрос. Хотя в будущем мы рассматриваем возможность уменьшения ставок налогов.

–Но вам много дыр придется перекрыть.

-И если мы говорим о ставках налогов, то они у нас в стране одни из самых низких. Так что проблема не в ставках, а в администрировании, в коррупционной составляющей. Проблема в войне, проблема в обеспечении права собственности и верховенства права. И нужно сначала решить эти вопросы, а потом думать о пересмотре ставок.

Я НЕ ЧЕЛОВЕК КОЛОМОЙСКОГО

–Я уже хочу перейти к вопросам о вас лично, но будет один переходный вопрос – об игорном бизнесе, который ваша компания Jurimex сопровождает много лет. Есть ли у вас идеи, как вывести из тени деньги именно этого сегмента, потому что с 2014 года приход в бюджет денег от этого бизнеса только падает.

-Легальный игорный бизнес похоронило решение СНБО по санкциям против Патриота и МСЛ (как “имеющим отношение к российскому капиталу” , – ред.). Я могу вспомнить объем отчислений МСЛ: в 2014 году – это было до 300 миллионов, а уже через 2 года – 20 миллионов. То есть два предприятия были выведены с рынка, их объемы продаж сократились до минимума, и они выжили чудом.

–Выживали они похоже в тени.

-Частично, возможно, в тени, частично с использованием схем, разработанных юристами, кстати абсолютно легальных схем.

–Вы хвалите сейчас своих юристов, ведь это они им помогали.

-Только МСЛ.

–Вы являетесь владельцем “очень крупной” части акций МСЛ в 0,019% уставного капитала.

-Да, 19 тысячных мне досталось в конце 90-х вследствие приватизации предприятия как члену трудового коллектива. Я тогда был штатным юристом.

–А вы там работать начинали?

-Да, я начал работать с третьего курса и меня туда взяли “поносить бумажки”. В 1997 я туда пришел, а через год это была даже не приватизация, а трудовой коллектив взял в аренду целостный имущественный комплекс предприятия и мы стали учредителями общества с ограниченной ответственностью. Кажется, даже по 200 гривен заплатили. За последние 10 лет – я специально посмотрел – я получил чуть больше 3 тыс. гривен по процентам (смеется).

Но, возвращаясь к теме лотерей, оба предприятия были отправлены в тень, точнее лотереи им не запрещено было проводить – это нельзя запретить согласно законодательству – но государственным органам и банкам было запрещено с ними работать. А лицензии у них никто не отзывал, потому что в 2014 у всех трех операторов на рынке закончились лицензии и они сейчас работают на основании нормы закона о лотереях 2012 года, которая дает им право работать без лицензии до принятия новых лицензионных условий.

–Но потом же компании вывели из-под санкций, и связывали это с тем, что МСЛ нашел защиту в лице Александра Турчинова и Арсена Авакова.

-Я не хочу это комментировать, хотя и знаю, что этих фамилий там нет, но к вопросам акционеров я не допущен. Я работаю с директором, который работал с самого начала – Георгием Ложенко. Кстати, МСЛ – это уникальное предприятие, которое работает уже 47 лет. Единственное предприятие из советской системы “Спортлото”, которое выжило на всей территории СССР, модернизировалось, ввело лотереи “Забава”, “Мегалот” и десятки других.

–Так как же мы теперь все это будем легализовать, чтобы они деньги в бюджет платили, а не в офшоры?

-Как легализовать? Справедливо и по закону. Есть закон 2012 года. Я считаю, что новая команда не должна нарушать закон, как это делали во времена Януковича и Порошенко. Есть закон, его нужно исполнять. Нужно принять лицензионные условия и выдать лицензии всем, кто соответствует условиям, и все, обеспечить контроль за работой операторов в системе онлайн. Рынок должен быть прозрачным для горсударственного контроля и безопасным для общества – как это есть в Европе. Хотя в команде мы именно этот вопрос не обсуждали, и я туда не лоббировать лотереи пришел. Я бы вообще максимально дистанцировался от этого вопроса, чтобы не давать оснований в предвзятости.

–Есть еще два мегаприбыльных бизнеса в Украине – вывоз янтаря и леса, есть ли по них какие-то законопроекты?

-Говоря об этих отраслях, я хочу обратить внимание на одну особенность. Ведь здесь же речь идет не о дефектах правового регулирования, а о том, что закон не исполняется. Существует две параллельные реальности. Закон, который есть, но его “в упор не замечают”, и вторая реальность, которая работает.

–У вас есть понимание, как перекрыть эту реку контрабанды?

-Есть пример той же Польши, где тоже есть янтарь, где есть рабочая модель. Но у нас проблема в том, что мы можем взять нормальную модель, а реализовать ее под коррупционные цели. И это очень важно изменить.

–Вы в 2016 подавались на конкурс в Верховный Суд и у вас в декларации указан гонорар от фирмы Selantia LTD, зарегистрированной на Виргинских островах, которая фигурирует в деле “Приватбанк против экс-владельцев” и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому. Можете объяснить свои отношения с этой фирмой, потому что “Левый берег” даже назвал вас ее владельцем.

-Мне нужно посмотреть свою декларацию, потому что я не помню такого названия, но, скорее всего, это гонорар как эксперта. Один раз меня привлекал “Василь Кисиль и партнеры” и второй “Астерсы” как эксперта по финансовому праву в международных арбитражах. В 2017 я ездил в парижский арбитраж, а если это было раньше, то это был суд Лондона.

–В любом случае вопрос звучит проще: есть ли у вас какие-то взаимоотношения с Игорем Коломойским?

-Нет, я не знаю его лично и мы никогда не пересекались. Эксперт в арбитраже должен быть независимым. Т.е. в случае какой-либо связи с Коломойским меня вряд ли привлекли бы.

–Еще вы были помощником депутата Владимира Сивковича, который потом работал в СНБО и которого считают одним из инспираторов разгона студентов 30 ноября 2013.

-Да, я с ним работал до 2010 года.

–Почему разошлись?

-Не хочу комментировать, это личное, но нехорошо разошлись.

–Вы также были знакомы с экс-судьей КС Сюзанной Станик и даже имели бизнес с ее родственниками.

-Да, я учился с ее сыном в одной группе. И у нас с ним был первый эксперимент по юридическому бизнесу, правда, неудачный.

–Кого еще из нынешней или прошлой власти знаете?

-Многих знаю, у нас ведь большая фирма, более ста юристов. Мы одна из самых больших фирм в Украине, правда по количеству сотрудников, а не дохода (смеется).

Я НЕ СОБИРАЮСЬ БЫТЬ ЧИНОВНИКОМ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

–Конечно же главный вопрос к будущему президенту сейчас – его первые кадровые назначения, но вы их вряд ли озвучите.

-Это не в моей компетенции.

–А можете хоть рассказать о команде Зеленского, как она работает, сколько там центров?

-Есть наша команда, которая занимается идеологией. Есть команда, которая занимается IT-сопровождением, есть те, кто занимались непосредственно выборами. Мы не получали за это деньги, нам не обещали каких-то должностей.

–До выборов, да. Но сейчас вам пора бы уже определиться.

-Лично я не собираюсь быть чиновником в Администрации президента. У меня не было таких амбиций.

–А в правительстве работать?

-О правительстве мы вообще не говорим, потому что это вопрос даже не завтрашнего дня.

–Вопрос депутатства?

-Эти вопросы тоже не обсуждаются.

–Мне кажется, что их нужно срочно обсуждать. Вы уже получили власть.

-Да, но говорить, что мы занимаемся этими вопросами в обмен на должности – это неправда.

–Тогда возникает вопрос некой подмены – нам Зеленский показал свою команду, а команда теперь говорит, что на должности они не претендуют. И возникает вопрос, а кто же тогда претендует – не заменят ли вас люди Коломойского или другие проверенные кадры. Он на “Право на владу” сказал, что эти люди идут со мной в АП, а вы говорите, что не идете туда.

-Смотрите, можно прийти в АП чиновником, а можно советником. Для меня было бы комфортнее быть советником. Но мы работаем в команде – надо будет мыть полы, значит, будем мыть. Но каждый должен быть на своем месте. Я так всегда делал в своем бизнесе.

–Команду Jurimex вы знаете 20 лет, а здесь команде 3 месяца. Она уже сыгралась?

-Да, хотя есть и трения. Но это объективно. Меня удивляют вопросы, чей ты человек. Я доктор юридических наук, почетный президент Jurimex, чьим я могу быть человеком? И собрались все такие люди, они самодостаточные. В возрасте около 40 лет. У нас есть разные позиции. Я там не согласен с налогом на выведеный капитал, но мы решили его вносить и остаивать. Потому что есть запрос общества.

–Знаете, это в любом случае лидерский проект, где собрались под человека, а не под идеологию. И вопрос, готовы ли эти люди дать Зеленскому некую рамку принципов, за которую нельзя выходить?

-Почему вы думаете, что он не принимает участия в обсуждение и не готов их принять?

–Но задаются ли какие-то красные линии, что людей из команды Януковича или олигархов у вас быть не может?

-Есть определенные маркеры, с которыми мы пришли: у нас не должно быть коррупционных проявлений. И если они будут, то мне придется покинуть эту команду. Второе – это должны быть новые люди. В команде есть несколько людей, которые были при власти, и мы понимаем, что это определенный компромисс. И все эти позиции проговорены.

Источник – censor