В Афганістані бойовики напали на відділення поліції

В результаті нападу 5 загиблих, 50 поранених



Щонайменше п’ять людей загинули і понад 50 отримали поранення в результаті нападу на відділення поліції в місті Пулі-Хумрі в провінції Баглан на півночі Афганістану.

Близько 12 години дня терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою біля поліцейської дільниці, після цього почалася перестрілка між бойовиками і правоохоронцями.

Член провінційного ради Баглан заявив, що зіткнення тривають і що він вимагає негайного розгортання додаткових сил з сусідніх провінцій.

Представник Міністерства внутрішніх справ у Кабулі заявив, що декільком бойовикам вдалося проникнути на ділянку.

Відомо, що принаймні двох нападників застрелили, також загинули щонайменше двоє співробітників поліції. Відповідальність за напад вже взяла на себе угрупування “Талібан”.