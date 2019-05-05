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В Афганістані бойовики напали на відділення поліції

05.05.2019

В Афганистане боевики напали на отделение полицииВ результаті нападу 5 загиблих, 50 поранених

Щонайменше п’ять людей загинули і понад 50 отримали поранення в результаті нападу на відділення поліції в місті Пулі-Хумрі в провінції Баглан на півночі Афганістану.

Близько 12 години дня терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою біля поліцейської дільниці, після цього почалася перестрілка між бойовиками і правоохоронцями.

Член провінційного ради Баглан заявив, що зіткнення тривають і що він вимагає негайного розгортання додаткових сил з сусідніх провінцій.

Представник Міністерства внутрішніх справ у Кабулі заявив, що декільком бойовикам вдалося проникнути на ділянку.

Відомо, що принаймні двох нападників застрелили, також загинули щонайменше двоє співробітників поліції. Відповідальність за напад вже взяла на себе угрупування “Талібан”.

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