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Фахівці поділилися способом швидкого позбавлення від зайвої ваги»: може зробити кожен

05.05.2019

Зайва вода в організмі призводить до негативним наслідком.

Доведено, що надлишок рідини викликає здуття і дискомфорт. До того ж, нерідко призводить до появи «водного ваги», пише newsyou.

Обмежте вживання натрію

Тому що, для нормального функціонування організм повинен дотримуватися баланс натрію і води. При підвищеному рівні натрію організм поглинає більше води, що призводить до збільшення ваги.

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Суспільство

Головним джерелом натрію є сіль, але існують і перероблені продукти харчування начебто замороженої їжі, холодного м’яса, сиру, хліба, десертних сумішей і так далі. Відповідно варто менше вживати сіль.

Зупиніть свій вибір на продуктах низьковуглеводних

Чим більше вуглеводів в раціоні, тим вище ступінь затримки води. Вуглеводи, які не переробляються організмом для отримання енергії, зберігаються в якості молекул глікогену. А до кожного граму глікогену додається від 3 до 4 грамів води. У раціоні можна залишити яйця, зелені листові овочі, горіхи, насіння, яблука і так далі.

Займайтеся спортом

До речі, це найшвидший спосіб втрати води. Під час фізичних вправ, вода виходить з організму в якості поту. Звичайно, при інтенсивних навантаженнях потрібно не забувати поглинати воду, щоб не спровокувати зневоднення.

Дотримуйтеся дієти

З обмеженою кількістю калорій організм починає використовувати збережений глікоген в якості джерела енергії. А глікоген в нашому тілі пов’язаний з водою. Це допоможе знизити вміст рідини в тілі.

Обов’язково висипайтеся

Рівні натрію і води в організмі управляються спеціальним нирковими нервами. Дослідження показало, що здоровий сон позитивно впливає на ці нерви, скорочуючи ступінь затримки води.

Бережіть нерви

Примітно, що будь-який стрес стимулює вироблення гормону кортизолу. Хронічні переживання підвищує вміст цього гормону ще сильніше. Дослідники встановили, що при зростанні рівень кортизолу затримки води зростає.

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Рекомендується також пити електроліти

Натрій, кальцій, калій і фосфати входять в число найважливіших електролітів, які потрібні нашому тілу для здійснення таких функцій, як зволоження, підтримання кислотності крові, регулювання нервів і відновлення пошкоджених тканин. Вони ж зберігають і водний баланс в організмі.

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