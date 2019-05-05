Фахівці поділилися способом швидкого позбавлення від зайвої ваги»: може зробити кожен

Зайва вода в організмі призводить до негативним наслідком.

Доведено, що надлишок рідини викликає здуття і дискомфорт. До того ж, нерідко призводить до появи «водного ваги», пише newsyou.

Обмежте вживання натрію

Тому що, для нормального функціонування організм повинен дотримуватися баланс натрію і води. При підвищеному рівні натрію організм поглинає більше води, що призводить до збільшення ваги.

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Суспільство

Головним джерелом натрію є сіль, але існують і перероблені продукти харчування начебто замороженої їжі, холодного м’яса, сиру, хліба, десертних сумішей і так далі. Відповідно варто менше вживати сіль.

Зупиніть свій вибір на продуктах низьковуглеводних

Чим більше вуглеводів в раціоні, тим вище ступінь затримки води. Вуглеводи, які не переробляються організмом для отримання енергії, зберігаються в якості молекул глікогену. А до кожного граму глікогену додається від 3 до 4 грамів води. У раціоні можна залишити яйця, зелені листові овочі, горіхи, насіння, яблука і так далі.

Займайтеся спортом

До речі, це найшвидший спосіб втрати води. Під час фізичних вправ, вода виходить з організму в якості поту. Звичайно, при інтенсивних навантаженнях потрібно не забувати поглинати воду, щоб не спровокувати зневоднення.

Дотримуйтеся дієти

З обмеженою кількістю калорій організм починає використовувати збережений глікоген в якості джерела енергії. А глікоген в нашому тілі пов’язаний з водою. Це допоможе знизити вміст рідини в тілі.

Обов’язково висипайтеся

Рівні натрію і води в організмі управляються спеціальним нирковими нервами. Дослідження показало, що здоровий сон позитивно впливає на ці нерви, скорочуючи ступінь затримки води.

Бережіть нерви

Примітно, що будь-який стрес стимулює вироблення гормону кортизолу. Хронічні переживання підвищує вміст цього гормону ще сильніше. Дослідники встановили, що при зростанні рівень кортизолу затримки води зростає.

Рекомендується також пити електроліти

Натрій, кальцій, калій і фосфати входять в число найважливіших електролітів, які потрібні нашому тілу для здійснення таких функцій, як зволоження, підтримання кислотності крові, регулювання нервів і відновлення пошкоджених тканин. Вони ж зберігають і водний баланс в організмі.

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