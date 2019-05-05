«Через півдня танки будуть вже в Києві за наказом Путіна»: українців приголомшили насувається

Астролог Влад Росс пророкує захоплення України Путіним.

Відомий провісник розповів про незавидну долю Білорусії і України, передає портал Politeka.

Він стверджує, що президента Білорусі Олександра Лукашенка повалений незабаром. На думку Росса, він протримається максимум до 2021 року.

При цьому конфлікт між Путіним і Лукашенком він вважає перебільшеним, адже цей президент занадто залежить від Росії. З цієї причини війська РФ не будуть окупувати Білорусь.

Також астролог вважає, що Україна перебуває під загрозою успішної атаки російської армії цілком можливо з білоруської території.

«Наказ Путіна – і через півдня танки будуть вже в Києві», — повідомив він.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна в Україні все ще продовжує негативно впливати на Білорусь.

Президент Білорусі зазначив, що їх народ таким чи іншим чином залучений у війну в Україні – хтось бере участь у бойових діях, а також сама країна знаходиться поруч з Україною.

«Ми все робили і робимо для того, щоб там був світ, тому що гинуть люди, жінки, діти, ті, хто не встиг втекти звідти (а може, і втекти нікуди). І це не чужі нам люди. Війна іде буквально за нашим парканом. Тому я погодився на цю тристоронню контактну групу і ми зараз всіляко намагаємося підтримувати її роботу і забезпечувати функціонування», – підкреслив він.

Meizu представила оновлені бездротові навушники за доступною ціною

Суспільство

Білорусь не раз пропонувала свої послуги у миротворчій діяльності на Донбасі – від допомоги в переговорах до безпосередньої участі білоруських «блакитних касок» в миротворчій місії.



Також загострюються відносини між Мінськом і Москвою. Нещодавно Лукашенко різко прокоментував рішення російської влади закрити свій ринок для білоруських товарів. Як він відзначає, це обіцяє певний пакет санкцій, і Росія платить злом на добро.

Нагадаємо, Лукашенко зробив гучну заяву з-за конфлікту з Путіним.

Як повідомляв Hyser, Володимир Путін зганьбився через штрафів для олімпійських спортсменів.

Також Hyser писав, що Захарова стала посміховиськом в мережі через фото в спортзалі.