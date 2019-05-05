Мережа ухохатывается: з’явилася добірка фото «дивних» собак

Кожна собака має своїм характером, і, можливо, саме тому ми так швидко звикаємо до них і так сильно любимо.

Немає жодного собаковода, який би не став свідком прояву якої-небудь дивацтва свого вихованця. На щастя для всього людства, багатьох із цих власників вдалося сфотографувати ці моменти на камеру, передає портал novosti-n.org.

Ми всією душею приймаємо і заохочуємо божевільні собачі витівки, і з нашого боку було б вкрай егоїстично не поділитися цими фотографіями з вами.

Раніше повідомлялося, що в Мережу виклали фото незвичайних гібридів тварин. Вторгнення людини в закони природи призвело до того, що виникли абсолютно унікальні гібриди тварин, існування яких складно повірити.

Тварини різноманітних видів в природі між собою не схрещуються. Однак, людина втрутився в закони природи і схрестив близькі, але тим не менш дуже відмінні між собою види тварин. Отримані гібриди тварин вкрай унікальні і неймовірні в їх існування навіть складно повірити.

1.Мул

Це один з найбільш поширених гібридів, нащадок схрещування кобили та осла. Його відмінна риса – це довгі вуха. Мул схожий на невеликого, але дивного коня з дуже впертим характером. А ось якщо схрестити ослицю і жеребця, то їх потомство буде називатися лошаком.

2. Зеброїди

Зеброидом називають гібрид від звичайної зебри і коні. Зазвичай таких тварин розводять тільки для естетики і розваг. Але їх можна використовувати і як в’ючних тварин.

3. Вовкособ

Це суміш вовка і собаки. По суті, це собаки, які дуже схожі на вовків. Такі вихованці дуже популярні, так як володіють мирним собачим вдачею і примітною зовнішністю своїх диких родичів.

4. Койволк

Це природний гібрид. Найчастіше вовки і койты заводять спільне потомство у Північній Америці.

5. Лігр

Так називають суміш лева і тигриці. Гени лева переважають, тому потомство більше схоже на лева, лише забарвлення частково передається від матері. Ось і виходить лев з тигровим забарвленням.

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