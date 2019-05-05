На українців обрушаться масштабні неприємності: стало відомо, як уберегтися

В Україні очікується сильна магнітна буря, що може негативно позначитися на самопочутті людей.

Згідно з календарем магнітних бур на місяць, дана геомагнітна активність є першою сильною і однією з найбільш небезпечних в травні-2019, передає Обозреватель.

Найпоширенішим впливом явища на метеочутливих людей є швидка стомлюваність і головні болі.

В емоційному плані може спостерігатися підвищена дратівливість і загальний депресивний стан.

Особливу небезпеку магнітна буря може створювати для тих, хто страждає гіпертонією і захворюваннями серцево-судинної системи – вона може спровокувати загострення основного захворювання.

Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, збалансоване харчування, перебування на свіжому повітрі і позитивні емоції.

Лікарі рекомендують у дні магнітних бур уникати переїдання – воно збільшує навантаження на серцево-судинну систему.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що киянам варто готуватися, оскільки «йдуть грози і зливи».

«Прикрийте те, що не повинно намокнути, і розкажіть того, хто ще не знає – як ховатися від грози. Чекаємо злива і грозу. Вже ось-ось», — зазначила вона.

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Суспільство

Раніше біблійний експерт Пол Макгуайр попередив про швидкий кінець світу. Він тривалий час вивчав Святе Письмо, вишукуючи ознаки кінця світу. Так учений попередив про катастрофу, яка вибухне через лічені роки.

За словами Пола Макгуайра, людство з блискавичною швидкістю рухається до власної смерті. Незабаром Земля здригнеться від численних цунамі, ураганів, сейсмічних поштовхів, виверження вулканів та інших природних явищ. За розрахунками експерта, людям остало жити на планеті всього близько 30 років.

Нагадаємо, вчені заявили про збільшення розміру хвиль-вбивць.

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